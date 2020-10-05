В Бишкеке начался силовой разгон митингующих
В столице Киргизии силовики начали разгон митингующих с площади Ала-Тоо, сообщает Akipress
«Милиционеры выходят с периметра Белого дома. По проспекту Чуй со стороны запада водометы и бронированная техника начала двигаться в сторону митингующих», — пишет издание и уточняет, что на площади собрались более 6 тыс. человек.
Сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и водометы.
По данным портала 24.kg, Сотрудники правоохранительных органов применяют светошумовые гранаты и водометы. На опубликованной видеозаписи с места событий слышны выстрелы.
На улицы Бишкека вышли сторонники не прошедших в парламент партий на выборах 4 октября. Они требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики.