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Военная операция на Украине ,  
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Алиев выразил оптимизм насчет переговоров России и Украины по газу

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Военная операция на Украине
ЕС и Украина обратились к Азербайджану с просьбой содействовать переговорам с Россией о соглашении о транзите газа. Алиев заявил, что смотрит на дело с оптимизмом. В Москве не исключили возможности продлить транзит
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с оптимизмом смотрит на переговоры между Москвой и Киевом о продолжении поставок российского газа через Украину, передает Reuters.

Как отмечает агентство, ЕС и Украина обратились к Азербайджану с просьбой содействовать переговорам с Россией о соглашении о транзите газа, срок действия которого истекает в конце года.

Президент Азербайджана, который в четверг встретился в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони во время своего третьего визита в страну с 2020 года, заявил, что испытывает определенный оптимизм в отношении последних переговоров между Россией и Украиной. «Мы считаем, что есть почва для прорыва, но, вероятно, будет преждевременно вдаваться в подробности», — сказал он.

Алиев отметил, что Баку в этом переговорном процессе «просто хочет поддержать эти страны», поскольку в случае прекращения транзита газораспределительная система Украины будет парализована. Азербайджан, по его словам, играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности ЕС. «Вероятно, именно поэтому Еврокомиссия называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа, а также надежным партнером», — отметил он.

Как передает Bloomberg, Алиев также заявил, что Азербайджан ведет переговоры о расширении экспорта природного газа в три новые страны Европы. Сейчас Баку экспортирует газ в восемь европейских стран, включая Италию. По итогам прошлого года экспорт азербайджанского газа в ЕС составил около 12 млрд кубометров.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В конце 2024 года завершается договор о транзите российского газа в Европу через Украину. Контракт стал результатом переговоров между Россией, ЕС и Украиной, прошедших в конце 2019 года. «Газпром» гарантировал прокачку суммарно не менее 225 млрд куб. м природного газа: 65 млрд куб. м — в 2020 году, по 40 млрд куб. м — в 2021–2024 годах. На эти объемы распространялось правило ship-or-pay («качай или плати»), а «Нафтогаз» бронировал соответствующие мощности у компании «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ), созданной в рамках перехода на европейские правила. Размер тарифа не оглашался, но украинский президент Владимир Зеленский оценил суммарный доход минимум в $7 млрд, то есть около $31 за 1 тыс. куб. м.

Еще в 2023 году глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что республика не будет вести переговоры с Россией о продлении транзитного контракта. Но в январе 2024-го премьер Словакии Роберт Фицо после переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем сообщил, что транзит может быть продолжен в 2025 году. Позднее Зеленский вновь исключил такую возможность. «Договор с Россией никто продолжать не будет. Здесь мы поставили точку. Что касается транзита газа от других компаний, если будет запрос некоторых наших европейских партнеров, мы будем тогда рассматривать другие вопросы», — сказал он в августе.

В июне агентство Bloomberg сообщило об обсуждении европейскими властями поставок из России. Среди вариантов — покупка и закачка газа европейской стороной из Азербайджана в российские трубопроводы, идущие в Европу. Азербайджан уже использует свой трубопровод в Европу на полную мощность, при этом сделка могла бы принести пользу и России, если будет оформлена в виде обмена, который позволит Москве поставлять газ в другие страны, уточнил Bloomberg.

Россия сможет поставлять газ в Европу другими маршрутами, например через «Турецкий поток» или «Голубой поток», заявил президент Владимир Путин накануне. «Если Украина отказывается от этого транзита, ну что же, мы же не можем их заставить», — отмечал он.

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Ильхам Алиев

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