Путин рассказал об альтернативах поставкам газа в Европу через Украину

Если Украина откажется от транзита, поставки в Европу сократятся, но «это их выбор», заявил Путин. Топливо будет идти по другим маршрутам, в частности через «Турецкий поток» и «Голубой поток», сказал он

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Россия может поставлять газ в Европу по другим маршрутам, если Украина откажется от транзита, заявил на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин. РБК ведет трансляцию.

«[Поставки] будут идти по другим маршрутам, в частности через «Турецкий поток», может быть, отчасти через «Голубой поток» в Турции тоже, хотя это для внутреннего потребления», — сказал он.

Москва, в отличие от Киева, готова продолжать транзит через украинскую территорию, добавил Путин. Действие контракта истекает 31 декабря. «Если Украина отказывается от этого транзита, ну что же, мы же не можем их заставить», — заявил он и добавил, что из-за прекращения транзита объемы газа, поступающего в Европу, сократятся: «Это их выбор, как это отразится на них, я до конца не знаю».

В Кремле также предупреждали, что отказ Киева от транзита газа нанесет ущерб потребителям в Европе.

Москва и Киев заключили контракт в 2019 году. По условиям соглашения, в следующие пять лет «Газпром» должен был прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд в 2020-м и по 40 млрд куб. м каждый следующий год. После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа эта транзитная ветка оставалась единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу.

Поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Власти Украины после начала военных действий в 2022 году не раз заявляли, что не будут продлевать контракт, в конце августа президент Владимир Зеленский заявил, что Киев «поставил точку» в этом вопросе. В Евросоюзе говорили, что также не заинтересованы в продлении соглашения, но в июле Handelsblatt сообщила о переговорах по этому вопросу, которые Европейская комиссия вела со странами, зависимыми от поставок из России. В офисе Зеленского допустили, что Украина может транспортировать в Европу топливо из других стран, например Азербайджана и Казахстана, если будут «соответствующая логистика, запрос и контрактность».