Чехия предложила альтернативу транзиту газа через Украину
Газотранспортная система Чехии обладает достаточной мощностью для замещения транзита российского газа через Украину в страны Восточной Европы, если поставки прекратятся, сообщил чешский министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела в письме еврокомиссару по вопросам энергетики Кадре Симсон.
Министр отметил, что пока нет признаков, что соглашение о транзите удастся продлить после его завершения в конце 2024 года, и Евросоюз лишится поставок 40-42 млн куб. м газа в сутки. Сикела призвал не допустить ситуации, при которой Европа продолжит закупать российский газ под видом нероссийского.
Российские власти выражали готовность поставлять газ по территории Украины и после 2024 года и предупреждали об ущербе, который понесут европейские потребители, если транзит действительно прекратится, однако Киев отказывался вести переговоры с Москвой по этому вопросу и допускал, что будет посредником при транзите газа из Казахстана.
В июне агентство Bloomberg сообщило об обсуждении европейскими властями поставок газа из России, среди вариантов — покупка и закачка газа европейской стороной из Азербайджана в российские трубопроводы, которые идут в Европу. Азербайджан уже использует свой трубопровод в Европу «на полную мощность», при этом сделка могла бы принести пользу и России, если будет оформлена в виде обмена, который позволит Москве поставлять газ в другие страны, писал Bloomberg.
«Договор с Россией никто продолжать не будет. Здесь мы поставили точку. Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских партнеров, мы будем тогда рассматривать другие вопросы», — сказал украинский президент Владимир Зеленский.
Россия сможет поставлять газ в Европу другими маршрутами, например, через «Турецкий поток» или «Голубой поток», говорил президент Владимир Путин. «Если Украина отказывается от этого транзита, ну что же, мы же не можем их заставить», — отметил он.
Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите газа в страны Западной и Центральной Европы через территорию Украины предусматривал прокачку 225 млрд куб. м топлива, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет.
После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа эта транзитная ветка оставалась единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу. Поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Европейские хранилища газа к концу лета заполнились на 90%, это произошло раньше срока, как в прошлом году. «Накопление к ноябрю запасов на уровне 95–100% (около 100 млрд куб. м) позволяет ЕС с минимальными рисками пройти отопительный период», — рассказал РБК директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
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