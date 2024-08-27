Зеленский заявил, что Киев «поставил точку» на транзите российского газа
Власти Украины не намерены продлевать договор о транзите российского газа, заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, передает ТСН.
«Договор с Россией никто продолжать не будет. Здесь мы поставили точку. Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских партнеров, мы будем тогда рассматривать другие вопросы», — сказал Зеленский.
Действие соглашения завершается в конце 2024 года. В Киеве еще в 2023-м заявляли, что не будут вести переговоры с Москвой о продлении транзитного контракта.
Вице-премьер Александр Новак в июле говорил, что Россия готова поставлять газ по территории Украины и после 2024 года, но вопрос в первую очередь зависит от того, хотят ли этого в Киеве.
Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите газа в страны Западной и Центральной Европы через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Он предусматривал прокачку 225 млрд куб. м топлива, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет.
После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа эта транзитная ветка оставалась единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу. Поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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