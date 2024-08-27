Зеленский заявил, что Киев «поставил точку» на транзите российского газа

Киев не будет договариваться с Москвой о продлении транзита российского газа, заявил Зеленский. При этом Украина готова рассмотреть предложения некоторых европейских стран о поставках от других компаний

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Власти Украины не намерены продлевать договор о транзите российского газа, заявил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, передает ТСН.

«Договор с Россией никто продолжать не будет. Здесь мы поставили точку. Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских партнеров, мы будем тогда рассматривать другие вопросы», — сказал Зеленский.

Действие соглашения завершается в конце 2024 года. В Киеве еще в 2023-м заявляли, что не будут вести переговоры с Москвой о продлении транзитного контракта.

Вице-премьер Александр Новак в июле говорил, что Россия готова поставлять газ по территории Украины и после 2024 года, но вопрос в первую очередь зависит от того, хотят ли этого в Киеве.