Зеленский призвал союзников проигнорировать красные линии России
Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников проигнорировать красные линии Москвы и позволить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России, его слова приводит Reuters.
«Нам необходимо иметь возможность [для ударов дальнобойным оружием] не только на территории Украины, но и на территории России, чтобы побудить Россию к миру», —сказал Зеленский на встрече контактной группы «Рамштайн» по Украине. Der Spiegel писал, что украинский лидер лично примет участие во встрече в формате «Рамштайн» на авиабазе ВВС США в Германии, чтобы лично попросить у союзников дать больше оружия.
Весной прошлого года президент Владимир Путин заявлял, что западные страны, поставляя на Украину оружие, переходят все красные и даже бордовые линии. На фоне дискуссии о возможности отправки войск на Украину глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в марте этого года заявил: «Начав говорить [об отправке войск], мы упраздняем красные линии, которые мы наложили на себя». Путин в интервью Дмитрию Киселеву после этого предупредил, что страны, которые говорят об отсутствии красных линий в отношении России, «должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий». На этой неделе глава российского МИДа Сергей Лавров в ответ на вопрос о планах США передать ВСУ крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16 (дальность полета этих ракет превышает 300 км) призвал не шутить про российские красные линии.
Как писала газета The Washington Post, после наступления ВСУ на Курскую область 6 августа Украина попросила у США разрешения задействовать ATACMS для ударов по аэродромам на территории России, которые та применяет для отражения атаки. Однако Вашингтон не согласился. Украина также не получала разрешения от Великобритании на использование дальнобойных ракет Storm Shadow в ходе вторжения в российский регион.
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам российского президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
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