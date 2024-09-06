 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский призвал союзников проигнорировать красные линии России

Сюжет
Военная операция на Украине
Президент в Германии попросил позволить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по России. Москва неоднократно предупреждала о последствиях поставок такого оружия и предостерегала от шуток про красные линии России
Ллойд Остин и Владимир Зеленский
Ллойд Остин и Владимир Зеленский (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников проигнорировать красные линии Москвы и позволить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России, его слова приводит Reuters.

«Нам необходимо иметь возможность [для ударов дальнобойным оружием] не только на территории Украины, но и на территории России, чтобы побудить Россию к миру», —сказал Зеленский на встрече контактной группы «Рамштайн» по Украине. Der Spiegel писал, что украинский лидер лично примет участие во встрече в формате «Рамштайн» на авиабазе ВВС США в Германии, чтобы лично попросить у союзников дать больше оружия.

Кремль счел, что Украине разрешат бить вглубь России
Политика
Фото:Manu Brabo / Getty Images

Весной прошлого года президент Владимир Путин заявлял, что западные страны, поставляя на Украину оружие, переходят все красные и даже бордовые линии. На фоне дискуссии о возможности отправки войск на Украину глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в марте этого года заявил: «Начав говорить [об отправке войск], мы упраздняем красные линии, которые мы наложили на себя». Путин в интервью Дмитрию Киселеву после этого предупредил, что страны, которые говорят об отсутствии красных линий в отношении России, «должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий». На этой неделе глава российского МИДа Сергей Лавров в ответ на вопрос о планах США передать ВСУ крылатые ракеты JASSM для истребителей F-16 (дальность полета этих ракет превышает 300 км) призвал не шутить про российские красные линии.

Как писала газета The Washington Post, после наступления ВСУ на Курскую область 6 августа Украина попросила у США разрешения задействовать ATACMS для ударов по аэродромам на территории России, которые та применяет для отражения атаки. Однако Вашингтон не согласился. Украина также не получала разрешения от Великобритании на использование дальнобойных ракет Storm Shadow в ходе вторжения в российский регион.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам российского президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Первые комментарии Павла Дурова после задержания

В США объяснили спешкой крушение первого F-16 на Украине

Песков заявил о необходимости цензуры в военных условиях

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

ЦБ ввёл ограничения на снятие иностранной валюты

Россияне нарастили покупку валюты в 2,5 раза

Первые подробности о кроссовере Chery Tiggo 9 в России

Знарок получил работу в клубе НХЛ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Владимир Зеленский ракетные удары поставки оружия Запад Россия
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Белый дом исключил изменения в своей политике по ударам ВСУ вглубь России
Политика
Зеленский счел недостаточным одного разрешения для ударов вглубь России
Политика
The Guardian узнала цель атак ВСУ вглубь России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 99,19 (+1,12) Инвестиции, 05 сен, 17:30 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 89,7 (+0,78) Инвестиции, 05 сен, 17:30
Все гимнастические федерации России объединились в одну организациюСпорт, 14:43
Telegram объяснил данные об изменениях в правилах модерацииТехнологии и медиа, 14:38
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:35
Ракова анонсировала старт нового сезона проекта Главархива для школьниковГород, 14:34
Как получить семейную ипотеку без детей: схема, нюансы и рискиНедвижимость, 14:33
Жена Стрелкова опровергла его освобождение для отправки на фронтПолитика, 14:23
Ефимов сообщил о передаче инвесторам восьми участков по ставке ₽1 в годГород, 14:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Акции «Русала» выросли на новости о возможном байбэкеИнвестиции, 14:09
Песков счел несерьезным разговор о возврате Китаю земель Дальнего ВостокаПолитика, 14:05
Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи УкраинеПолитика, 13:59
Ветер разметал машины: как выглядит супертайфун в КитаеОбщество, 13:59
Школы в Курске стали обкладывать мешками с песком и бетонными блокамиОбщество, 13:59
В Житомирской области после поджога сгорел храм УПЦПолитика, 13:55
Песков оценил обвинения США в кибератаках как попытку подавить РоссиюПолитика, 13:54