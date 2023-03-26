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Путин назвал поставки Киеву оружия пересечением красных линий

Путин: Запад пересекает красные линии поставками оружия на Украину
Фото: Алексей Бабенко / Reuters
Фото: Алексей Бабенко / Reuters

Поставляя Украине вооружения, Запад переходит все красные и даже бордовые линии. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент России Владимир Путин.

На вопрос репортера, являются ли поставки западного вооружения ВСУ, в том числе боеприпасов с обедненным ураном, пересечением красных линий, Путин ответил: «Да».

«Они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году. Когда способствовали свершению государственного переворота», — сказал Путин.

На этой неделе замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву артиллерийские снаряды с сердечниками, изготовленными из обедненного урана. Путин в ответ заявил, что западные страны, похоже, «действительно решили воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле» и что Москве придется реагировать «на применение уже оружия с ядерным компонентом».

В британском Минобороны назвали критику со стороны Москвы «намеренным распространением дезинформации». Ведомство объяснило, что британская армия десятилетиями использует снаряды с обедненным ураном, это стандартный компонент, который не имеет отношения к ядерному оружию, и российским властям об этом известно.

Теги
Владимир Путин поставки оружия Украина ВСУ Военная операция на Украине
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