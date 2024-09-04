Кремль счел, что Украине разрешат бить в глубь России

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Украинские военные уже наносят удары по России американским оружием и будут это делать в глубь российской территории, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о реакции России, если США разрешат ВСУ бить американским вооружением.

«Вы имеете в виду о разрешении наносить удары в глубь территории России? Потому что и сейчас по территории России постоянно наносятся удары вооружением американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать, это все учитывается нашей стороной. А Вашингтон и так вовлечен в этот конфликт, здесь не нужно быть специалистом, чтобы это понимать», — сказал Песков и добавил, что «фундаментально ничего не изменится» (цитата по ТАСС).

О снятии ограничений на удары в глубь России просят власти Украины. По сведениям The Guardian, там намерены «демонстративной атакой» по целям вдалеке от границы показать их уязвимость и склонить Москву к переговорам.

США и Евросоюз выступают против, полагая, что это эскалирует конфликт. Однако отдельные европейские страны разрешили ВСУ использовать полученное оружие по своему усмотрению.

Украина уже наносит западным оружием удары в глубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.