 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ВЭФ-2024 ,  
0 

Кремль счел, что Украине разрешат бить в глубь России

Сюжет
ВЭФ-2024
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Manu Brabo / Getty Images
Фото: Manu Brabo / Getty Images

Украинские военные уже наносят удары по России американским оружием и будут это делать в глубь российской территории, заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о реакции России, если США разрешат ВСУ бить американским вооружением.

«Вы имеете в виду о разрешении наносить удары в глубь территории России? Потому что и сейчас по территории России постоянно наносятся удары вооружением американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать, это все учитывается нашей стороной. А Вашингтон и так вовлечен в этот конфликт, здесь не нужно быть специалистом, чтобы это понимать», — сказал Песков и добавил, что «фундаментально ничего не изменится» (цитата по ТАСС).

О снятии ограничений на удары в глубь России просят власти Украины. По сведениям The Guardian, там намерены «демонстративной атакой» по целям вдалеке от границы показать их уязвимость и склонить Москву к переговорам.

США и Евросоюз выступают против, полагая, что это эскалирует конфликт. Однако отдельные европейские страны разрешили ВСУ использовать полученное оружие по своему усмотрению.

Украина уже наносит западным оружием удары в глубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

Умер конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский

Бизнес увидел риски из-за реестра для борьбы с нелегальным наймом

США близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет JASSM

Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС

В России втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегалами

Зеленский заявил о гибели 40 человек после удара по училищу в Полтаве

Какие недостатки квартиры станут поводом для скидки

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Украина США Дмитрий Песков
Материалы по теме
Кремль связал удары по энергообъектам Украины с «потребностями военных»
Политика
ВСУ признали гибель своих военных при ударе по институту в Полтаве
Политика
В Германии заявили, что не ограничивали Украину в ударах вглубь России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 97,81 (-1,45) Инвестиции, 03 сен, 17:48 Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 88,61 (-1,39) Инвестиции, 03 сен, 17:48
Ретейлеры неистово эксплуатируют «труд» ИИ. Как он помогает продаватьPro, 10:29
Сборная России прилетела во Вьетнам на товарищеские матчи без легионеровСпорт, 10:26
Что будет с ключевой ставкой 13 сентября: прогноз от участников ВЭФБизнес, 10:18
Захарова словами «сучья обнажаются» отреагировала на отставку КулебыПолитика, 10:18
ОАК продаст ГТЛК почти 240 самолетовБизнес, 10:17
МВД передало правительству законопроект о наказании для дропперовФинансы, 10:11
Утильсбор и высокие ставки: стоит ли покупать автомобиль в 2024 годуPro, 10:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Север — это прежде всего люди»: зачем туристу ехать в АрхангельскLife, 10:00
Названы районы Москвы с наибольшим ростом цен на новостройкиНедвижимость, 09:54
Появились кадры осмотра Путиным корвета «Резкий»Общество, 09:53
Россиянка вышла в полуфинал US OpenСпорт, 09:48
В Подмосковье задержали шесть человек за похищение бизнесменаОбщество, 09:46
«Газпром» завершит объединение систем на Дальнем Востоке в 2026 годуБизнес, 09:46
Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в ТувеПолитика, 09:41