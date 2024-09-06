Пентагон усомнился, что ракеты ATACMS смогут помочь Украине

Наносящие удары по Украине самолеты находятся на аэродромах примерно в 300 км от подконтрольной Киеву территории, что делает их «недосягаемыми» для ATACMS, заявила пресс-секретарь Пентагона

Тактический ракетный комплекс ATACMS (Фото: Getty Images)

Ракеты ATACMS (максимальная дальность полета до 300 км) не могут достичь российских аэродромов, на которых базируются наносящие удары по Украине самолеты, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, ее слова приводит Bloomberg.

Абсолютное большинство боевых самолетов сейчас находится на аэродромах примерно в 300 км от территории, контролируемой Украиной, что делает их «недосягаемыми» для американских дальнобойных ракет, заявила Сингх.

Поэтому снятие ограничений на удары вглубь России имеет «очень небольшое стратегическое значение», пояснила она.

«ATACMS не смогут достичь этих аэродромов, поэтому проблемы все равно останутся», — сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона.

Телеканал CNN в августе сообщал, что нежелание Вашингтона снимать ограничения на удары ATACMS по Курской области связано не с риском эскалации, а с тем, что у США ограничены запасы ракет, которые те могут предоставить Киеву, поэтому там считают, что их лучше использовать для ударов по объектам в Крыму. Сингх это подтвердила.

Как писала газета The Washington Post, после вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа Киев попросил у Вашингтона разрешения задействовать ATACMS для ударов по аэродромам на территории России, которые та применяет для отражения атаки. Однако США не соглашаются. По информации The Telegraph, Украина также не получала разрешения от Великобритании на использование дальнобойных ракет Storm Shadow в ходе наступления на Курскую область.

В июне США позволили Украине наносить удары по военным объектам на территории России с помощью американского оружия, но ограничили радиус применения 100 км от границы. В Пентагоне тогда пояснили, что Киев может бить «туда, куда прибывают российские войска, пытаясь занять украинскую территорию».