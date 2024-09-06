Пентагон усомнился, что ракеты ATACMS смогут помочь Украине
Ракеты ATACMS (максимальная дальность полета до 300 км) не могут достичь российских аэродромов, на которых базируются наносящие удары по Украине самолеты, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, ее слова приводит Bloomberg.
Абсолютное большинство боевых самолетов сейчас находится на аэродромах примерно в 300 км от территории, контролируемой Украиной, что делает их «недосягаемыми» для американских дальнобойных ракет, заявила Сингх.
Поэтому снятие ограничений на удары вглубь России имеет «очень небольшое стратегическое значение», пояснила она.
«ATACMS не смогут достичь этих аэродромов, поэтому проблемы все равно останутся», — сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона.
Телеканал CNN в августе сообщал, что нежелание Вашингтона снимать ограничения на удары ATACMS по Курской области связано не с риском эскалации, а с тем, что у США ограничены запасы ракет, которые те могут предоставить Киеву, поэтому там считают, что их лучше использовать для ударов по объектам в Крыму. Сингх это подтвердила.
Как писала газета The Washington Post, после вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа Киев попросил у Вашингтона разрешения задействовать ATACMS для ударов по аэродромам на территории России, которые та применяет для отражения атаки. Однако США не соглашаются. По информации The Telegraph, Украина также не получала разрешения от Великобритании на использование дальнобойных ракет Storm Shadow в ходе наступления на Курскую область.
В июне США позволили Украине наносить удары по военным объектам на территории России с помощью американского оружия, но ограничили радиус применения 100 км от границы. В Пентагоне тогда пояснили, что Киев может бить «туда, куда прибывают российские войска, пытаясь занять украинскую территорию».
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам российского президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
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