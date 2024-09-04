Лавров попросил не шутить про красные линии России

Лавров — о действиях США: не надо шутить про красные линии России

США скоро передадут ВСУ дальнобойные ракеты для F-16, выяснил Reuters. Лавров сказал, что уже устал комментировать подобные новости, и попросил не шутить про красные линии

Сергей Лавров (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

В США начинает пропадать «ощущение взаимного сдерживания», и в вопросе поддержки Украины американские власти «перевалили за тот порог», который сами себе установили, это опасно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров корреспонденту Петру Зарубину.

«Тут шутят про наши красные линии — не надо шутить про наши красные линии. И они прекрасно знают, где они проходят», — сказал Лавров.

Вопрос репортера был связан с сообщением Reuters о планах США передать украинской армии крылатые ракеты большой дальности Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM). Их дальность превышает 300 км, ракеты запускаются с истребителей F-16, ранее полученных Киевом. Собеседники агентства оценили срок доставки в несколько месяцев.

Лавров признался, что не читал эту новость, уже устал комментировать подобные сообщения и ничему не удивится.

Российский МИД в первый год конфликта с Украиной называл поставку дальнобойных средств поражения красной линией для Москвы. Однако в начале прошлого года ведомство признало, что рассуждения о красных линиях остались в прошлом.

«Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, тогда они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий», — говорил президент Владимир Путин. Он не согласился с мнением тех, кто считает, будто Россия не отвечает на нарушение другими странами российских красных линий, назвав в качестве примера проведение военной операции, удары по энергосистеме Украины и штаб-квартире украинской разведки в Киеве.

Власти США напоминали об угрозе эскалации. «Если Россия не ответила на что-то, это не означает, что она не может или не сделает такого в будущем», — говорила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.