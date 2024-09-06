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Задержание Павла Дурова ,  
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Медведев рассказал, как предупреждал Дурова из-за ключей шифрования

Сюжет
Задержание Павла Дурова
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что на встрече с основателем Telegram Павлом Дуровым предупреждал его о необходимости «рано или поздно» предоставить ключи шифрования. Об этом он сказал ТАСС. Однако Дуров категорически отверг такую возможность.

«Я его как-то позвал на встречу еще в 2015 или 2016 году и ему говорю: посмотрите, вы же понимаете, что все, что вы делаете, это небезопасно может быть для государства. Террористы могут этим всем воспользоваться. Поэтому вы должны будете рано или поздно эти ключи шифрования, наверное, отдать», — рассказал Медведев.

Предприниматель, по его словам, ответил на это: «Я никогда и никому это не отдам!». «Я думаю, что он реально верит в это», — добавил замглавы Совбеза.

Дурову в конце концов придется передать ключи шифрования к Telegram, «если его жизнь сложится неблагоприятным образом, а к этому есть предпосылки», уверен Медведев. «Никуда он не денется», — убежден политик.

После задержания Дурова во Франции Медведев уже вспоминал о своем разговоре с ним, в котором предупредил того о «серьезных проблемах в любой стране» из-за отказа сотрудничать с властями.

Накануне основатель Telegram в своем первом заявлении после задержания напомнил, что, когда Россия потребовала от мессенджера «ключи шифрования», «мы отказались — и Telegram стали блокировать в России». Позже Роскомнадзор разблокировал Telegram. «Когда Иран потребовал, чтобы мы заблокировали каналы мирных протестующих, мы отказались — и Telegram был запрещен в Иране», — добавил он.

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Елена Чернышова
Дмитрий Медведев Павел Дуров
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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