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Задержание Павла Дурова ,  
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Politico сообщило о «тайном кибер-законе» в деле Дурова

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Задержание Павла Дурова
Обвинения против Дурова всколыхнули отрасль: полиция Франции обратилась к закону, который за 20 лет с его принятия ни разу не использовали для предъявления обвинений; угроза нависла и над другими криптомессенджерами
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Durov / VK)

Два обвинения из шести, которые жандармерия Франции выдвинула против основателя Telegram Павла Дурова, были менее заметны на фоне остальных, но вызвали переполох в технологическом секторе, пишет Politico в статье «Франция использует тайный кибер-закон для предъявления обвинений генеральному директору Telegram».

Эти два обвинения касаются предоставления услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без обязательного декларирования, а также предоставления и импорта средств криптологии, не обеспечивающих функции аутентификации или проверки целостности, без обязательного декларирования. В основе этих обвинений лежит закон от 2004 года, который обязывает любую компанию, предлагающую криптографические услуги, уведомлять французское агентство кибербезопасности ANSSI и хранить «описание технических характеристик инструмента криптографии», а также исходный код программного обеспечения.

В отличие от остальных обвинений, заключающихся прежде всего в распространении нелегального контента, эта два обвинения были неожиданными для других приложений, предоставляющих функции зашифрованной переписки, например, iMessage от Apple, Signal или WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена), пишет Politico. Издание отмечает, что подобными «неясными законами» некоторые западные правительства пытаются установить контроль над частной перепиской в интернете.

Опрошенные Politico юристы и представители отрасли не смогли вспомнить ни единого случая за 20 лет, когда этот закон использовался для предъявления обвинений технологическим платформам. «Это экономическое самоубийство, которое быстро и навсегда меняет восприятие основателей и инвесторов», — написал в X гендиректор Proton Энди Йен.

Дуров прокомментировал задержание: «Telegram — не анархический рай»
Технологии и медиа
Фото:Durov / VK

Politico отмечает, что от комментирования обвинений против Дурова воздерживаются некоторые спикеры, которые обычно высказываются в поддержку криптографических инструментов, что способствует распространению нервозности в отрасли.

Telegram на самом деле не является сервисом со сквозным шифрованием, «несмотря на их вводящий в заблуждение маркетинг», заявил, в свою очередь, Мэтью Ходжсон, генеральный директор Element и соучредитель Matrix — двух технологических компаний, специализирующихся на криптографии. По его мнению, такое положение мессенджера усложняет его положение, поскольку фактически у него есть доступ к данным, которые они могли бы передать в целях борьбы со злоупотреблениями, если бы пожелали.

Дурова задержали в Париже примерно две недели назад, после четырех дней допросов отпустили под залог, а также обязательство не покидать территорию Франции и дважды в неделю отмечаться в жандармерии.

Бизнесмен выразил недоумение задержанием и отметил, что мессенджер поддерживает связь с правительствами и некоммерческими организациями, чтобы устранять незаконный контент, соблюдая при этом баланс между безопасностью и конфиденциальностью. «Утверждения в некоторых СМИ о том, что Telegram — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности», — подчеркнул он. Дуров пообещал в скором времени улучшить работу мессенджера с вредоносными публикациями и каналами.

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Франция Павел Дуров Telegram криптография
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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