Путин рассказал о встрече с Дуровым один раз в жизни

Владимир Путин и основатель Telegram Павел Дуров встречались только один раз в жизни. Об этом российский президент рассказал в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По словам Путина, единственная встреча Дурова с Путиным была много лет назад во время встречи с бизнесменами в Москве.

Он также заявил, что не встречался с Павлом Дуровым в Баку в августе. О том, что Путин не встречался с Дуровым в Баку, также сообщал Кремль.

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