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Задержание Павла Дурова ,  
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Кремль опроверг встречу Дурова с Путиным в Баку

Сюжет
Задержание Павла Дурова
В Кремле сочли неправильным комментировать дело против Дурова, так как Париж не делал официальных заявлений по делу бизнесмена. «Нужно дождаться прояснения ситуации», — сказал Дмитрий Песков
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Президент России Владимир Путин не встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым в ходе визита в Баку, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Песков заявил, что в Кремле пока не знают, в чем конкретно обвиняют Дурова. «Мы не слышали пока никаких официальных заявлений на этот счет. И перед тем, как что-то говорить, нужно дождаться прояснения ситуации: что же именно пытаются инкриминировать Дурову. Без этого, наверное, было бы неправильно делать какие-то заявления», — сказал пресс-секретарь президента.

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Павел Дуров

Путин посетил Азербайджан 18–19 августа. Он встретился со своим коллегой Ильхамом Алиевым. В эти же дни в стране находился Дуров. О том, что они встретились, писали несколько телеграм-каналов, включая Insider-T.

Телеграм-канал Baza писал, что, по его данным, в администрации президента предлагали Путину провести встречу с Дуровым, но глава государства отказался.

Кремль опроверг встречу Дурова с Путиным в Баку
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После визита в Баку Дуров полетел во Францию, гражданином которой стал несколько лет назад, вечером 24 августа его задержали в парижском аэропорту. Его подозревают в причастности к обороту наркотиков, терроризму, преступлениям против детей и мошенничеству, из-за того что предприниматель не сотрудничал с властями Франции и отказывался участвовать в модерации в Telegram, сообщил телеканал TF1.

В Telegram заявили, что компания соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который предусматривает более строгие правила по борьбе с распространением дезинформации и нелегального контента для крупных платформ. «Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — говорится в заявлении команды мессенджера.

Российское посольство запросило у властей Франции разъяснения в связи с задержанием бизнесмена. Прокуратура Франции обещала выступить с заявлением по делу Дурова в понедельник, 26 августа.

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Павел Дуров Владимир Путин встреча Азербайджан Баку
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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