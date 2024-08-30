 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Задержание Павла Дурова ,  
0 

Кремль сообщил, что Путин и Дуров никогда не встречались

Сюжет
Задержание Павла Дурова
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Российский президент Владимир Путин и основатель Telegram Павел Дуров никогда не встречались лично, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, никаких переговоров у Дурова с Кремлем не было. А то, что он посещал Россию, — он гражданин России, он свободно передвигается», — сказал пресс-секретарь.

У Москвы не было никаких договоренностей с основателем Telegram, подчеркнул Песков.

Кремль назвал главное относительно дела Дурова
Политика
Павел Дуров

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. 18 августа в Баку для переговоров с президентом Алиевым прибыл Путин, где пробыл два дня.

О том, что в Баку Путин встретился еще и с Дуровым, писали несколько телеграм-каналов. По данным телеграм-канала Baza, в администрации президента предлагали Путину встретиться с Дуровым, но глава государства отказался.

Песков заявил, что в ходе визита в Баку Путин не встречался с основателем Telegram. Позже представитель Кремля заявил, что в случае необходимости власти готовы «в меру возможностей» оказать Дурову содействие.

Во Франции Дурова обвинили в отказе сотрудничать с властями, соучастии в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, сбыте наркотиков и мошенничестве в составе организованной группы. Бизнесмена отпустили под залог €5 млн, запретили покидать страну и обязали отмечаться в полиции два раза в неделю.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Павел Дуров Telegram переговоры Кремль Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Материалы по теме
Французские силовики не предупредили Макрона о задержании Дурова
Политика
Кремль назвал главное относительно дела Дурова
Политика
AFP узнало, с кем Дуров попросил связаться после задержания
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
Уголовные дела против генералов Минобороны. ИнфографикаПолитика, 14:11
Проезд на «красной»: как развивается Сокольническая линия метроГород, 14:11
США подключились к расследованию крушения F-16 на УкраинеПолитика, 14:10
Если сердце разбито: три упражнения для исцеления — от эксперта по травмеPro, 14:09
Bloomberg узнал, что Зеленский предложил провести саммит мира в ИндииПолитика, 14:08
Гладков сообщил о двух раненных при атаке БПЛА в селе НовоеПолитика, 14:06
РФС договорился с УЕФА о проведении матчей Кубка в одно время с ЛЧСпорт, 14:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
У главы РЖД появится новый заместительБизнес, 13:54
Индекс Мосбиржи растерял весь прирост начала неделиИнвестиции, 13:53
РФС назвал ошибкой неназначенный пенальти в матче «Динамо» — «Краснодар»Спорт, 13:51
Биткоин показал себя хуже других активов в августе. С чем это связаноКрипто, 13:51
Садовничий назвал проходной балл для поступления на бюджет в МГУОбщество, 13:50
Jaecoo вывел на тесты новый кроссовер J5. Фото и подробностиАвто, 13:50
Зарплаты в банках — больше не аргумент: как привлекать зумеров в финтехPro, 13:45