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Политика ,  
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Новак назвал условие поставки Россией газа через Украину после 2024 года

Новак: Россия готова поставлять газ по территории Украины и после 2024 года
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Россия готова поставлять газ по территории Украины и после 2024 года, когда истекает соответствующий контракт, но вопрос продления поставок в Евросоюз зависит в первую очередь от желания Украины. Об этом заявил вице-премьер России Алекандр Новак, сообщает ТАСС.

«Это в первую очередь от Украины зависит. Транзит через ее территорию идет, у них свои установлены правила. <...> Мы готовы поставлять, вопрос же не в нас», — сказал Новак.

Контракт на поставку российского газа «вызывает дискуссии в Европе», пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на федеральное Министерство экономики.

В ЕС задумались о продлении транзита российского газа через Украину
Политика
Фото:Uwe Lein / dpa / Global Look Press

По сообщению Handelsblatt, федеральное правительство и Европейская комиссия ведут переговоры со странами — членами ЕС, которые «все еще получают значительную часть импорта газа из России» (например, это Чехия и Австрия). Пресс-секретарь Еврокомиссии подтвердила такие переговоры.

Еще в 2023 году глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией о продлении транзитного контракта. В январе 2024 года премьер Словакии Роберт Фицо после переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем допустил продолжение транзита в 2025 году (позднее Киев вновь заявил, что продления контракта не будет).

Текущий контракт стал результатом переговоров между Россией, ЕС и Украиной, прошедших в конце 2019 года. Тогда Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет.

По оценкам директора по исследованиям Института энергетики и финансов Алексея Белогорьева, в 2022 году в украинскую ГТС из России поступило около 19 млрд куб. м газа, в 2023 году — около 14 млрд куб. м.

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Теги
Александр Новак транзит газа Украина контракт
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