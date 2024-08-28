В Кремле оценили последствия от отказа Киева продлевать транзит газа
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, осложнит ли отказ Украины продлевать контракт на транзит газа для дружественных стран, заявил, что есть альтернативные маршруты, и упомянул, в частности, планы создать газовый хаб в Турции, сообщает корреспондент РБК.
«Есть альтернативные маршруты, вы знаете, есть планы по созданию хаба в Турции, ведется работа на этот счет», — сказал он. В сентябре прошлого года Владимир Путин заявлял, что «Газпром» передал турецкой компании Botas «дорожную карту» по строительству газового хаба — он нужен для перенаправления экспорта российского газа, который поставлялся через «Северный поток».
Однако, по мнению Пескова, решение Киева нанесет серьезный ущерб интересам европейских потребителей, «тем, кто по-прежнему желает покупать более гарантированный и более доступный в экономическом плане по ценовым параметрам российский газ по сравнению с другими товарами, которые поступают прежде всего, наверное, из США».
«Им придется просто платить гораздо, гораздо больше, делая свою промышленность менее конкурентоспособной», — заключил представитель Кремля.
Накануне украинский президент Владимир Зеленский исключил продление транзита газа через Украину. Срок контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце декабря этого года. «Договор с Россией никто продолжать не будет. Здесь мы поставили точку. Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских партнеров, мы будем тогда рассматривать другие вопросы», — пояснил он. В июле Зеленский в интервью Bloomberg Television говорил, что Киев ведет переговоры о поставках газа из Азербайджана в ЕС. По его словам, замена российского газа на азербайджанский является «одним из предложений», которые сейчас обсуждаются.
Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите газа в страны Западной и Центральной Европы через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Он предусматривал прокачку 225 млрд куб. м топлива, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет.
После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа эта транзитная ветка оставалась единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу. Поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.
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