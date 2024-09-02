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Политика ,  
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Путин пообещал Монголии дешевый газ и топливо по льготным ценам

Монголия сможет использовать часть дешевого газа, который будет идти через страну по трубопроводу из России в Китай, заявил президент Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

Глава государства напомнил о проекте газопровода «Союз Восток», который планируется построить протяженностью более 960 км и провести из России в Китай через территорию Монголии. По словам президента, в конце декабря 2023 года было завершено составление документации проекта.

«Кстати, если изначально монгольские партнеры хотели ограничиться только транзитной ролью, то сейчас рассматривается возможность использования части дешевого трубопроводного газа для развития вашей экономики и инфраструктуры», — сказал Путин.

Также он сообщил, что Россия «откликается» на просьбы Монголии о поставках топлива и горюче-смазочных материалов по льготным ценам. «Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения», — отметил президент.

Премьер Монголии сообщил о затягивании переговоров по «Силе Сибири — 2»
Бизнес
Фото:Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ Alexander Kubitza / Dod / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Союз Восток» в Монголии станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири – 2», который пройдет между месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на северо-западе Китая.

Проектирование «Силы Сибири — 2» началось еще в 2020 году. Его примерная протяженность — около 6,7 тыс. км, из которых 2,7 тыс. должны пройти по территории России, проектируемая мощность — 50 млрд куб. м в год.

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Владимир Путин Монголия газ газопровод топливо
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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