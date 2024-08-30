 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Подоляк сообщил о готовности Киева к транзиту в Европу газа из Казахстана

Украина готова транспортировать газ из стран Центральной Азии и Азербайджана в Европу, если будут «соответствующая логистика, запрос и контрактность», где будет прописана роль Киева, заявил Подоляк
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / ТАСС)

Украина с начала 2025 года прекратит транзит российского газа через свою территорию, но готова транспортировать в Европу топливо из других стран, сообщил в интервью каналу «Новини Live» советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Это может быть другой транзитный газ, который пойдет, например, из среднеазиатских стран», — заявил Подоляк. По его словам, если Европа захочет получать газ из Казахстана или Азербайджана, Киев обеспечит поставки, «если будут соответствующая логистика, запрос, контрактность, где будет отдельно прописана транзитивная роль Украины». О том, что Киев ведет переговоры о поставках из Азербайджана в ЕС, в июле говорил президент Украины Владимир Зеленский.

С января следующего года остановится и прокачка нефти по трубопроводу «Дружба», по которому сырье поступает в Венгрию и Словакию, добавил Подоляк: «Согласно резолюции ЕС, они должны найти возможности диверсификации поставок нефти и прекратить транзит через Украину российской». В конце июля глава венгерского МИДа Петер Сийярто пообещал, что из-за остановки транзита его страна будет блокировать выделение €6,5 млрд на помощь Киеву.

В Кремле оценили последствия от отказа Киева продлевать транзит газа
Политика
Фото:Jens Büttner / Dpa / ТАСС

Действие контракта на транзит газа, заключенного в 2019 году Москвой и Киевом, истекает в конце 2024-го. По условиям соглашения, за это время «Газпром» должен прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд в 2020-м и по 40 млрд куб. м каждый следующий год. После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа эта транзитная ветка оставалась единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу.

Власти Украины после начала военных действий в 2022 году не раз заявляли, что не будут продлевать контракт, Зеленский в конце августа заявил, что Киев «поставил точку» в этом вопросе. В Евросоюзе говорили, что также не заинтересованы в продлении соглашения, но в июле Handelsblatt сообщила о переговорах, которые Европейская комиссия ведет со странами, зависимыми от поставок из России.

В Кремле предупредили, что отказ Киева от транзита газа нанесет ущерб потребителям в Европе, и заявили, что у России есть альтернативные маршруты.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Михаил Подоляк Украина транзит газа Европа Азербайджан Казахстан
Материалы по теме
Зеленский заявил, что Киев «поставил точку» на транзите российского газа
Политика
В Венгрии назвали причину прекращения Киевом транзита нефти ЛУКОЙЛа
Политика
Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
Уголовные дела против генералов Минобороны. ИнфографикаПолитика, 14:11
Проезд на «красной»: как развивается Сокольническая линия метроГород, 14:11
США подключились к расследованию крушения F-16 на УкраинеПолитика, 14:10
Если сердце разбито: три упражнения для исцеления — от эксперта по травмеPro, 14:09
Bloomberg узнал, что Зеленский предложил провести саммит мира в ИндииПолитика, 14:08
Гладков сообщил о двух раненных при атаке БПЛА в селе НовоеПолитика, 14:06
РФС договорился с УЕФА о проведении матчей Кубка в одно время с ЛЧСпорт, 14:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
У главы РЖД появится новый заместительБизнес, 13:54
Индекс Мосбиржи растерял весь прирост начала неделиИнвестиции, 13:53
РФС назвал ошибкой неназначенный пенальти в матче «Динамо» — «Краснодар»Спорт, 13:51
Биткоин показал себя хуже других активов в августе. С чем это связаноКрипто, 13:51
Садовничий назвал проходной балл для поступления на бюджет в МГУОбщество, 13:50
Jaecoo вывел на тесты новый кроссовер J5. Фото и подробностиАвто, 13:50
Зарплаты в банках — больше не аргумент: как привлекать зумеров в финтехPro, 13:45