Подоляк сообщил о готовности Киева к транзиту в Европу газа из Казахстана

Украина готова транспортировать газ из стран Центральной Азии и Азербайджана в Европу, если будут «соответствующая логистика, запрос и контрактность», где будет прописана роль Киева, заявил Подоляк

Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / ТАСС)

Украина с начала 2025 года прекратит транзит российского газа через свою территорию, но готова транспортировать в Европу топливо из других стран, сообщил в интервью каналу «Новини Live» советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Это может быть другой транзитный газ, который пойдет, например, из среднеазиатских стран», — заявил Подоляк. По его словам, если Европа захочет получать газ из Казахстана или Азербайджана, Киев обеспечит поставки, «если будут соответствующая логистика, запрос, контрактность, где будет отдельно прописана транзитивная роль Украины». О том, что Киев ведет переговоры о поставках из Азербайджана в ЕС, в июле говорил президент Украины Владимир Зеленский.

С января следующего года остановится и прокачка нефти по трубопроводу «Дружба», по которому сырье поступает в Венгрию и Словакию, добавил Подоляк: «Согласно резолюции ЕС, они должны найти возможности диверсификации поставок нефти и прекратить транзит через Украину российской». В конце июля глава венгерского МИДа Петер Сийярто пообещал, что из-за остановки транзита его страна будет блокировать выделение €6,5 млрд на помощь Киеву.

Действие контракта на транзит газа, заключенного в 2019 году Москвой и Киевом, истекает в конце 2024-го. По условиям соглашения, за это время «Газпром» должен прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд в 2020-м и по 40 млрд куб. м каждый следующий год. После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа эта транзитная ветка оставалась единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу.

Власти Украины после начала военных действий в 2022 году не раз заявляли, что не будут продлевать контракт, Зеленский в конце августа заявил, что Киев «поставил точку» в этом вопросе. В Евросоюзе говорили, что также не заинтересованы в продлении соглашения, но в июле Handelsblatt сообщила о переговорах, которые Европейская комиссия ведет со странами, зависимыми от поставок из России.

В Кремле предупредили, что отказ Киева от транзита газа нанесет ущерб потребителям в Европе, и заявили, что у России есть альтернативные маршруты.