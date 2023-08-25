Балицкий заявил, что Работина после боев больше не существует

Работино остается одним из самых интенсивных участков фронта, заявил Балицкий. Он назвал ситуацию «напряженной» и отметил попытки украинских военных «изматывать нашу оборону»

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Село Работино в Запорожской области в результате ожесточенных боев полностью разрушено, заявил в эфире «Первого канала» врио главы региона Евгений Балицкий.

Село Работино расположено в Пологовском районе Запорожской области, к югу от города Орехов и к северо-востоку от города Токмак.

«Работина, в принципе, не существует. Это только нанесенный на карту населенный пункт, а в природе больше такого населенного пункта нет», — сказал он (цитата по ТАСС).

Балицкий добавил, что в Работине остались только остовы домов и разрушенные конструкции.

Это не первый населенный пункт, почти полностью разрушенный в зоне боевых действий на Украине. В августе 2022 года глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что власти республики, вероятно, не будут восстанавливать город Попасная.

«Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью. Но, еще раз повторюсь, окончательное решение не принято», — сказал Пасечник.

Утром 25 августа врио главы региона писал в своем телеграм-канале, что Работино несколько дней остается одним из самых интенсивных участков фронта на запорожском направлении. Минувшая ночь, по его словам, «была особенно жаркой». «Ценой колоссальных потерь вчера они [ВСУ] смогли достигнуть первого оборонительного рубежа инженерных заграждений, но идут в основном даже без поддержки артиллерии», — написал Балицкий.

В то же время он сообщил, что штурмовые группы ВСУ, которым удалось дойти до первого рубежа, были уничтожены «в полном составе». Ситуацию губернатор назвал «напряженной» и отметил попытки украинских военных «изматывать нашу оборону», но, по его словам, российские силы дают «жесткий отпор».

Из сводки Минобороны от 25 августа следует, что на запорожском направлении за сутки были отражены пять атак ВСУ. Потери украинской стороны, по данным ведомства, составили более 110 военнослужащих, две БМП Bradley, два бронетранспортера Stryker, четыре автомобиля и три артиллерийские системы М777.

О попытках ВСУ закрепиться на севере Работино и использовании для этого украинских основных резервов несколько дней назад, 21 августа, сообщал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он тогда опровергал переход села под контроль Украины.

25 августа Рогов сказал ТАСС, что украинское командование перебрасывает к Работину новые подразделения. По его словам, потери украинских сил в этом районе с конца июля составили свыше 1 тыс. человек.