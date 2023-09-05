Рогов сообщил, что ВСУ попали в огневой мешок в Работино

Украинские военные попали в «огневой мешок» в селе Работино Запорожской области. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов в разговоре с «РИА Новости».

«История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок», — сказал он.

По словам Рогова, российские военные наносят массированные удары по штурмовым группам ВСУ, что не позволяет им полностью занять поселок и прорвать линию обороны.

Балицкий сообщил об уничтожении штурмовой группы ВСУ в Работино

Накануне врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил о сложной ситуации на линии боевого соприкосновения в районе Работино. Там была уничтожена еще одна штурмовая группа ВСУ.

По его словам, бой произошел ночью, группа насчитывала до 20 человек. Всего за сутки, уточнил Балицкий, ВСУ потеряли 140 человек живой силы, три разведчика сдались в плен.

В конце августа он говорил, что село Работино полностью разрушено и, «в принципе, не существует».

28 августа Минобороны России отчиталось об отражении семи атак близ Работино. Позднее Балицкий опроверг заявление украинской стороны, что село было взято. Он отметил, что российские военные не потеряли Работино и «достаточно плотно» закрепились на юге села.

Работино расположено в Полговском районе Запорожской области, к югу от города Орехов и к северо-востоку от города Токмак.