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Военная операция на Украине ,  
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Рогов сообщил, что ВСУ попали в огневой мешок в Работино

Рогов: ВСУ попали в огневой мешок в Работино в Запорожской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Украинские военные попали в «огневой мешок» в селе Работино Запорожской области. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов в разговоре с «РИА Новости».

«История с Работино повторяет историю с Пятихатками, где противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок», — сказал он.

По словам Рогова, российские военные наносят массированные удары по штурмовым группам ВСУ, что не позволяет им полностью занять поселок и прорвать линию обороны.

Накануне врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил о сложной ситуации на линии боевого соприкосновения в районе Работино. Там была уничтожена еще одна штурмовая группа ВСУ.

По его словам, бой произошел ночью, группа насчитывала до 20 человек. Всего за сутки, уточнил Балицкий, ВСУ потеряли 140 человек живой силы, три разведчика сдались в плен.

В конце августа он говорил, что село Работино полностью разрушено и, «в принципе, не существует».

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28 августа Минобороны России отчиталось об отражении семи атак близ Работино. Позднее Балицкий опроверг заявление украинской стороны, что село было взято. Он отметил, что российские военные не потеряли Работино и «достаточно плотно» закрепились на юге села.

Работино расположено в Полговском районе Запорожской области, к югу от города Орехов и к северо-востоку от города Токмак.

Теги
Владимир Рогов Запорожская область Работино ВСУ
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