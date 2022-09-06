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Зеленский заявил, что первым поговорил с Трасс и пригласил ее на Украину

По словам украинского президента, он поблагодарил британцев за поддержку Украины. Новый премьер Великобритании ранее пообещала продолжить оказывать помощь Киеву
Фото: DPA / ТАСС
Фото: DPA / ТАСС

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первым из мировых лидеров поговорил с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Об этом он написал в Twitter. По словам украинского лидера, он позвал ее посетить страну.

«Поблагодарил народ Великобритании за лидерскую оборонную и экономическую поддержку Украины. Важно, что Великобритания готова к ее дальнейшему усилению. Уделили внимание гарантиям безопасности, — рассказал Зеленский.

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Накануне Трасс была избрана новым главой Консервативной партии и премьером. За нее проголосовали 57,4% членов Консервативной партии, а за ее соперника, бывшего канцлера казначейства Риши Сунака, — 42,6%.

Во вторник королева Елизавета II приняла отставку предшественника Трасс Бориса Джонсона. Она дала аудиенцию Трасс и попросила ее сформировать правительство.

Новый премьер, бывший глава британского МИДа, пообещала продолжить помогать Украине, не смягчать политику в отношении России и Китая, поддерживать британцев в условиях резкого роста цен на энергоносители. В своей первой речи в новой должности она заверила, что примет меры по борьбе с подорожанием электроэнергии.

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Новый министром иностранных дел вместо Трасс стал ее бывший заместитель Джеймс Клеверли. В кабинете министров Трасс сменился глава МВД, ведомство возглавила экс-генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман вместо Прити Пател (та после победы Трасс на выборах ушла с поста). Экс-министр по делам бизнеса Квази Квартенг назначен министром финансов. После отставки Сунака в июле этот пост занимал Надхим Захави. Бывший министр труда Терез Коффи стала главой Минздрава и вице-премьером. Бен Уоллес сохранил пост министра обороны, а глава Минтранса Грант Шэппс и еще ряд министров оставили посты.

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Лиз Трасс

Джонсон объявил об уходе с поста премьера 7 июля на фоне череды скандалов и отставок министров и других членов правительства.

В Кремле не ожидают улучшения отношений с Лондоном после смены премьера. «Не хотелось бы говорить, что эти изменения могут произойти к худшему, ибо худшее представить себе сложно, но, к сожалению, этого исключать нельзя. Не думаю, что можно надеяться на что-то позитивное», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Елена Чернышова
Лиз Трасс Владимир Зеленский
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