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ВЦИОМ назвал долю поддерживающих спецоперацию на Украине россиян

ВЦИОМ: 70% россиян поддерживают спецоперацию на Украине
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

ВЦИОМ сообщил, что за последние полгода поддержка спецоперации на Украине «остается довольно высокой и находится в диапазоне 70-73%». Согласно материалам центра, в августе 70% опрошенных заявили, что «скорее поддерживают» решение о спецоперации, 18% — «скорее не поддерживаю», 12% затруднились с ответом.

Незначительно изменилась позиция россиян о целях спецоперации. Если в марте формулировку «защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории» в качестве главной цели операции выбрали 44%, то к августу такой называли выбрали 39%. Напротив, на 3 п.п. выросла за полгода доля тех, кто называет главной целью «защиту населения Донбасса».

Материал дополняется.

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