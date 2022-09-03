В Запорожскую область доставили кабины и урны для референдума

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В подконтрольную России часть Запорожской области доставили образцы оборудования для проведения голосования, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко. Об этом в своем Telegram-канале написал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.

Катющенко рассказала, что комиссия получила кабины для тайного голосования, прозрачные стационарные ящики для бюллетеней и пломбы к ним, а также переносные урны для выездного голосования. Скоро это оборудование поступит во все участковые избирательные комиссии, добавила Катющенко.





РБК узнал, что референдумы о присоединении к России на подконтрольных ей территориях Запорожской, Херсонской и Харьковской областей Кремль рассчитывает провести до конца осени. Это один из сценариев: первый предполагал их организацию в сентябре, однако такой вариант уже не считают реализуемым. Решение будет приниматься в зависимости «от ситуации на фронтах», говорили источники РБК.

Новые власти Запорожской и Херсонской области более активно выступают за проведение голосования о включении в состав России, нежели власти Харьковской области. В конце июля глава местной ВГА Виталий Ганчев говорил, что пока рано говорить о проведении референдума, поскольку меньшая часть региона находится под контролем российских сил (примерно 20–30%).

Также меньше говорят о референдуме в признанных независимыми ДНР и ЛНР. Хотя глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в начале сентября говорил, что такое голосование станет «практической реализацией тех желаний, тех устремлений», которые были в республике, сообщало «РИА Новости».