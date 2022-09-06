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Путин прибыл на полигон в Приморье и начал закрытое совещание с Шойгу
Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Сергеевский в Приморском крае, где проходит финальная часть учений «Восток-2022», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
На полигоне присутствуют министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. «Сейчас идет закрытое совещание. Ожидается, что по мере завершения совещания президент, верховный главнокомандующий сможет понаблюдать за финальной фазой учений», — рассказал Песков.
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