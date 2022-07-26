Минобороны анонсировало стратегические учения «Восток-2022»

По данным военного ведомства, масштабные учения пройдут на полигонах Восточного военного округа, в них примут участие как российские военные, так и зарубежные

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

С 30 августа по 5 сентября в России состоятся стратегические командно-штабные учения «Восток-2022», в котором будут задействованы и зарубежные контингенты. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны России.

В ходе учений будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении безопасности в Восточном регионе, а кроме сил Восточного военного округа, привлекут часть ВДВ, дальней авиации и ВТА и зарубежные контингенты, уточнили в военном ведомстве.

«Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Восточного военного округа Биджанский, Бурдуны, Бухта Анна, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Литовко, Лагунное, Мухор-Кондуй, Новосельский, Сергеевский, Телемба, Успеновский и Цугол», — добавили там.

Также в Минобороны прокомментировали сообщения СМИ о «мобилизационных мероприятиях». «Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий. Обращаем Ваше внимание, что к проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных Сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим», — заявили в министерстве.

В последний раз Россия объявляла о крупномасштабных учениях в середине февраля. Тогда в них приняли участие подразделения Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Северного и Черноморского флотов. Старт учениям дал российский президент Владимир Путин.

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