Белорусские военные примут участие в российских учениях «Восток-2022»

Более 250 белорусских военных примут участие в учениях «Восток-2022» в России

От Белоруссии на российские учения «Восток-2022» отправятся военные одной из механизированных бригад Западного оперативного командования

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Свыше 250 белорусские военных будут участвовать в учениях «Восток-2022» в России, сообщили БелТА в Минобороны республики. На учения отправятся военные одной из механизированных бригад Западного оперативного командования.

Стратегические учения «Восток-2022» пройдут с 30 августа по 5 сентября. Военные отработают вопросы применения группировок войск при обеспечении безопасности в Восточном регионе. Кроме сил Восточного военного округа к учениям привлекут часть ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации и зарубежные контингенты, сообщили в Минобороны России.

Маневры военные отработают на 13 полигонах Восточного военного округа, в том числе в Бурятии, Хабаровском и Забайкальском краях, в Приморье и на Сахалине, а также на Курильских островах — на полигонах «Горячие ключи» (остров Итуруп) и «Лагунное» (остров Кунашир).

Власти Японии проведение учений рядом с «северными территориями», как они называют Южные Курилы, назвали «абсолютно неприемлемым» и призвали исключить регион из зоны отработки маневров. В российском МИДе это заявление сочли «очередным неуместным протестом». «Вынуждены вновь напомнить прописную истину — южные Курильские острова являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации», — сказала представитель ведомства Мария Захарова.