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Япония призвала Россию исключить Южные Курилы из зоны военных учений

Военные учения рядом с островами «абсолютно неприемлемы», заявили в Японии. Минобороны запланировало их на конец августа — начало сентября. Маневры будут отработаны в том числе на полигонах на Итурупе и Кунашире
Вид на остров Итуруп
Вид на остров Итуруп (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Япония потребовала от России исключить район «северных территорий», как Токио называет Южные Курилы, из зоны проведения планируемых военных учений, сообщил заместитель генерального секретаря кабинета министров Ёсихико Исодзаки.

«Мы направили [России] решительное представление о том, что северные территории должны быть исключены из районов проведения учений», — приводит его слова Reuters.

Проведение учений рядом с «северными территориями» Исодзаки назвал «абсолютно неприемлемым». Он также выразил обеспокоенность активизацией российских военных в регионе на фоне событий на Украине, передает телеканал Ytv.

На этой неделе Минобороны России анонсировало военные учения «Восток-2022». Они пройдут с 30 августа по 5 сентября. Во время учений будут отработаны вопросы применения группировок войск при обеспечении безопасности в Восточном регионе, а кроме сил Восточного военного округа привлекут часть ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации и зарубежные контингенты, сообщили в ведомстве.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Отработка маневров в том числе пройдет на полигонах «Горячие ключи» (остров Итуруп) и «Лагунное» (остров Кунашир), а также на полигонах в Бурятии, Хабаровском и Забайкальском краях, в Приморье и на Сахалине.

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Подписанию соглашения мешает территориальный спор о Курильских островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи, которые в ходе войны перешли под контроль СССР.

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Япония неоднократно требовала вернуть эти территории. В апреле она впервые за 19 лет назвала «северные территории» оккупированными, использовав эту формулировку в обновленной «Синей книге по дипломатии» — дипломатическом справочнике, который публикуется Министерством иностранных дел ежегодно начиная с 1957 года. В Кремле на это ответили, что «все четыре острова являются неотъемлемой территорией России» и после таких действий Токио «говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно».

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Япония военные учения Курильские острова
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