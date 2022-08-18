Госдеп заявил о праве России и Китая на проведение учений «Восток»

Учения «Восток-2022», которые пройдут с 30 августа по 5 августа, пройдут на рутинной основе, суверенные государства, которые примут в них участие, имеют на это право, заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Трансляция брифинга шла на YouTube.

«Насколько я понимаю, это совместные учения, в которых участвует ряд стран, помимо России и Китая. Страны на рутинной основе принимают свои собственные суверенные решения. Это их абсолютное право», — сказал он и добавил, что некоторые участники этих учений также сотрудничают в военной сфере с США.

При этом, указал Прайс, существует обеспокоенность из-за развития отношений между КНР, которая также примет участие в учениях, и Россией, а также Ираном и Россией. По его словам, эти страны составляют группу, которая пытается противостоять странам либерального порядка, таким как США и их партнеры. Прайс отметил, что Вашингтон продолжает наблюдать за тем, не помогает ли Пекин обойти Москве санкции и не оказывает ли он ей военную поддержку, однако признаков это США не видели.

Минобороны России анонсировало проведение учений в конце июля. Маневры пройдут на территории Восточного военного округа на полигонах Биджанский, Бурдуны, Бухта Анна, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Литовко, Лагунное, Мухор-Кондуй, Новосельский, Сергеевский, Телемба, Успеновский и Цугол (находятся в Еврейской АО, Бурятии, Приморском крае и др. регионах).

Участие в них подтвердил не только Китай, но и Белоруссия. В Минобороны страны указали, что направят на учения более 250 военных. Пекин не уточнял, сколько военнослужащих направит на маневры. Целью своего участия Китай назвал «углубление прагматичного и дружественного сотрудничества» и повышение способности противостоять различным угрозам безопасности.