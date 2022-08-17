Китай примет участие в российских учениях «Восток-2022»

Учения пройдут с 30 августа по 5 сентября на восточных полигонах России. Ранее свое участие в маневрах подтвердила и белорусская сторона

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Народно-освободительная армия Китая примет участие в учениях «Восток-2022», которые пройдут на полигонах Восточного военного округа с 30 августа по 5 сентября. Об этом говорится в опубликованном заявлении Министерства обороны КНР.

«Согласно годовому плану сотрудничества между вооруженными силами двух стран и договоренностям сторон, НОАК в ближайшее время выделит и направит часть сил в Россию для участия в учениях «Восток-2022», — сказано в сообщении.

В военном ведомстве КНР подчеркнули, что целью учений является «углубление прагматичного и дружественного сотрудничества», а также повышение способности противостоять различным угрозам безопасности.

Минобороны России анонсировало стратегические учения «Восток-2022» в конце июля. В сообщении военного ведомства говорилось, что в учениях будут задействованы зарубежные контингенты, однако не уточнялось, какие именно. «Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Восточного военного округа: Биджанский, Бурдуны, Бухта Анна, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Литовко, Лагунное, Мухор-Кондуй, Новосельский, Сергеевский, Телемба, Успеновский и Цугол», — говорилось в сообщении Минобороны.

В начале августа свое участие в учениях подтвердила белорусская сторона: страна направит более 250 военных для участия в маневрах.

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В последний раз Россия объявляла о крупномасштабных учениях в середине февраля. Тогда в них приняли участие подразделения Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Северного и Черноморского флотов. Старт учениям дал российский президент Владимир Путин.