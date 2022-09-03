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Минобороны показало стрельбу кораблей России и Китая на учениях «Восток»

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Боевые корабли Тихоокеанского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая провели стрельбы по надводным целям на учениях «Восток-2022». Об этом сообщило Министерство обороны в Telegram.

По легенде, российско-китайский отряд обнаружил в море тактическую группу кораблей условного противника, вступил с ними в бой и поразил надводные цели с помощью артиллерийских установок.

Затем палубный вертолет Ка-27 морской авиации провел разведку морского района, которая нашла еще один «вражеский» надводный корабль. Из-за удаленности цели военные нанесли по ней условный ракетный удар.

После этого корабли России и Китая отработали совместное тактическое маневрирование и провели тренировки по связи.

Учения «Восток-2022» проходят с 1 по 7 сентября. Основная часть мероприятий сосредоточена на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае. Отработка военных действий с ВМС Китая происходит в акватории Японского моря.

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