Трасс выделит £130 млрд, чтобы заморозить цены в платежках британцев

Bloomberg: Лиз Трасс выделит до £130 млрд на борьбу с энергокризисом в Британии

С 1 октября цены на электричество в Британии вырастут на 80%, а средний предельный счет домохозяйств превысит £3,5 тыс., предупреждал ранее регулятор Ofgem. Трасс намерена зафиксировать предельную цену на уровне £1971

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в рамках своей экономической программы планирует выделить до £130 млрд на борьбу с инфляцией и энергетическим кризисом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

По данным агентства, план Трасс заключается в фиксации предельных цен на электричество и газ для типичной британской семьи на уровне или ниже £1971 ($2300). Таким образом, общая стоимость программы может составить до £130 млрд в течение следующих 18 месяцев.

Лиз Трасс избрали новым премьером Великобритании накануне, 5 сентября. За нее проголосовали 57,4% членов партии, ее основного соперника — Риши Сунака — поддержали 42,6%.

В начале сентября Трасс говорила, что в случае избрания премьером в течение первой недели на посту представит план по борьбе с ростом цен на электричество. Тогда она отметила, что британские власти должны принимать «тяжелые решения, чтобы гарантировать, что мы не будем оказываться в этом положении каждую осень и зиму».

Энергетический кризис в Европе продолжается с начала этого года, однако летом усилился из-за рекордной жары и антироссийских санкций. В Британии, в частности, это выражается в рекордных счетах за электричество. Так, уже к середине августа долг жителей Великобритании за электроэнергию достиг рекордных £1,3 млрд, а инфляция впервые за 40 лет превысила 10,1%.

В конце августа Reuters со ссылкой на заявление британского энергетического регулятора Ofgem сообщил, что цены на электричество в Великобритании с 1 октября вырастут на 80%, а средний предельный счет домохозяйств за год превысит £3,5 тыс. (более $4,1 тыс.). The Guardian указывает, что таким образом верхний порог стоимости электроэнергии в £3549 почти втрое превысит показатели прошлой зимы — £1277. При этом глава регулятора Джонатан Брирли предупредил, что с 1 января поставщики планируют снова повысить цены для потребителей.

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Ранее газета The Times сообщала, что на фоне энергетического и экономического кризиса британская полиция готовится к росту «определенных видов преступности в стране», в том числе протестов, краж, угонов, мошенничества и онлайн-преступлений. Неназванный член парламента заявил изданию, что сотрудники британской полиции также опасаются, что без вмешательства властей в нынешний кризис страна может вернуться к «лихорадочным условиям», которые привели к лондонским беспорядкам в 2011 году.