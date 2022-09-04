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Times узнала о подготовке британской полиции к «экономическим протестам»

По данным издания, на фоне энергетического и экономического кризиса британская полиция готовится к росту «определенных видов преступности в стране», в том числе протестов, краж, угонов, мошенничества и онлайн-преступлений
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Полицейские Великобритании разрабатывают экстренные предложения и готовятся к нарушениям правопорядка этой зимой, поскольку страна столкнулась с небывалым экономическим кризисом. Об этом сообщает The Times со ссылкой на соответствующие документы, оказавшиеся в распоряжении издания.

По данным издания, полиция занимается разработкой экстренных планов, исходя из того, что «экономические потрясения и финансовая нестабильность могут привести к росту определенных видов преступности в стране».

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Фото:shutterstock

К таким действиям полиция отнесла преступления в сфере закупок, кражи в магазинах, кражи со взломом, угон автомобилей, онлайн-мошенничество и шантаж, а также преступления, которые «основаны на использовании финансовой уязвимости».

Неназванный член парламента заявил изданию, что сотрудники британской полиции также опасаются, что без вмешательства властей в нынешний кризис страна может вернуться к «лихорадочным условиям», которые привели к лондонским беспорядкам в 2011 году. «Если поддержка не оправдает ожиданий, они будут ожидать сцен, подобных 2011 году», — сказал он.

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Энергоносители в европейских странах начали дорожать после начала российской спецоперации на Украине и введения Западом санкций против Москвы. Так, к середине августа долг жителей Великобритании за электроэнергию достиг рекордных £1,3 млрд, а инфляция впервые за 40 лет превысила 10,1%.

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В конце августа Reuters со ссылкой на заявление британского энергетического регулятора Ofgem сообщил, что цены на электричество в Великобритании с 1 октября вырастут на 80%, а средний предельный счет домохозяйств за год превысит £3,5 тыс. (более $4,1 тыс.). Таким образом, верхний порог стоимости электроэнергии £3549 почти втрое превысит показатели прошлой зимы — £1277. При этом глава регулятора Джонатан Брирли предупредил, что с 1 января поставщики планируют снова повысить цены для потребителей.

Ранее газета The Sun со ссылкой на источники сообщила, что правительство Великобритании разрабатывает планы на случай протестов из-за резкого роста цен на электроэнергию и роста числа преступлений.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Великобритания протесты полиция энергокризис
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