Макрон пообещал помочь Германии с газом зимой в обмен на электричество
Франция готова поставлять больше газа в Германию, которая, со своей стороны, может поставлять электроэнергию во Францию, если этого потребует энергетический кризис этой зимой. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон на пресс-конференции, посвященной энергетическому кризису, передает BFMTV.
«Мы завершим подключение к газопроводу, чтобы иметь возможность поставлять газ в Германию <...>, если возникнет необходимость в солидарности», и [Германия] поставит себя в условия, позволяющие производить больше электроэнергии и обеспечивать нас в крайних ситуациях», — сказал он.
Макрон выступил за «меры солидарности» в рамках Евросоюза для преодоления текущего энергетического кризиса.
«Мы выступаем за практику совместных закупок газа, это позволило бы покупать по более дешевым ценам», — счел он. Французский лидер добавил, что, если Еврокомиссия примет решение установить потолок цен на российский газ, Париж поддержит такую меру.
Ранее Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщил, что в Евросоюзе намерены обсудить 7 сентября предложения о введении потолка цен на газ из России.
Как пишет агентства, на технической встрече обсудят два возможных инструмента для сдерживания цен: лимит цены на импортируемый газ и административное ценообразование во время ЧС для наиболее пострадавших от перебоев с поставками газа регионов.
О планах ограничить цены на российский газ говорили лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США). Эту идею они обсудили на саммите в июне.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, указала на то, что странам ЕС удалось заполнить хранилища газом на 80% даже раньше, чем было запланировано.
По данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры GIE от 3 сентября, Германия заполнила газохранилища на 85,02%, тем самым достигнув цели на октябрь. В конце августа министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что газовые хранилища Германии заполняются быстрее, чем планировалось.
Комментируя слова фон дер Ляйен, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае, если ЕС установит потолок цен на трубопроводный газ из России, то «российского газа в Европе просто не будет».
Ранее министры стран G7 подтвердили стремление отказаться от использования российской нефти на своих рынках, а также намерение ввести предельные цены на нее для других стран. Эта мера включает запрет на страхование и финансовое обеспечение танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного потолка.
Другими словами, у покупателей российской нефти и нефтепродуктов будет выбор: согласиться покупать их по цене не выше определенного потолка, либо Запад полностью запретит своим компаниям перевозить и страховать это сырье.
Вице-премьер России Александр Новак 1 сентября заявил, что российская сторона в ответ на решение G7 и ее союзников установить потолок цен может просто перестать поставлять им нефть и нефтепродукты.