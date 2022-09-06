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Макрон пообещал помочь Германии с газом зимой в обмен на электричество

Эмманюэль Макрон: мы подключимся к газопроводу, чтобы мы могли поставлять газ в Германию
Президент Франции выступил за «меры солидарности» в рамках Евросоюза для преодоления текущего энергетического кризиса, и заверил, что Париж поддержит решение установить потолок цен на российский газ
«Газпром» GAZP ₽250 -1,11% Купить

Франция готова поставлять больше газа в Германию, которая, со своей стороны, может поставлять электроэнергию во Францию, если этого потребует энергетический кризис этой зимой. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон на пресс-конференции, посвященной энергетическому кризису, передает BFMTV.

«Мы завершим подключение к газопроводу, чтобы иметь возможность поставлять газ в Германию <...>, если возникнет необходимость в солидарности», и [Германия] поставит себя в условия, позволяющие производить больше электроэнергии и обеспечивать нас в крайних ситуациях», — сказал он.

Макрон выступил за «меры солидарности» в рамках Евросоюза для преодоления текущего энергетического кризиса.

«Мы выступаем за практику совместных закупок газа, это позволило бы покупать по более дешевым ценам», — счел он. Французский лидер добавил, что, если Еврокомиссия примет решение установить потолок цен на российский газ, Париж поддержит такую меру.

Bloomberg узнал об обсуждении «потолка цен» на газ из России на уровне ЕС
Политика
Фото: Александр Река / ТАСС

Ранее Bloomberg со ссылкой на внутренний документ ЕС сообщил, что в Евросоюзе намерены обсудить 7 сентября предложения о введении потолка цен на газ из России.

Как пишет агентства, на технической встрече обсудят два возможных инструмента для сдерживания цен: лимит цены на импортируемый газ и административное ценообразование во время ЧС для наиболее пострадавших от перебоев с поставками газа регионов.

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О планах ограничить цены на российский газ говорили лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США). Эту идею они обсудили на саммите в июне.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, указала на то, что странам ЕС удалось заполнить хранилища газом на 80% даже раньше, чем было запланировано.

По данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры GIE от 3 сентября, Германия заполнила газохранилища на 85,02%, тем самым достигнув цели на октябрь. В конце августа министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что газовые хранилища Германии заполняются быстрее, чем планировалось.

Комментируя слова фон дер Ляйен, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае, если ЕС установит потолок цен на трубопроводный газ из России, то «российского газа в Европе просто не будет».

Ранее министры стран G7 подтвердили стремление отказаться от использования российской нефти на своих рынках, а также намерение ввести предельные цены на нее для других стран. Эта мера включает запрет на страхование и финансовое обеспечение танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного потолка.

Другими словами, у покупателей российской нефти и нефтепродуктов будет выбор: согласиться покупать их по цене не выше определенного потолка, либо Запад полностью запретит своим компаниям перевозить и страховать это сырье.

Вице-премьер России Александр Новак 1 сентября заявил, что российская сторона в ответ на решение G7 и ее союзников установить потолок цен может просто перестать поставлять им нефть и нефтепродукты.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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