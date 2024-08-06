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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об отступлении украинской ДРГ у границ Курской области

Минобороны заявило об отступлении украинской ДРГ после атаки на Курскую область
Сюжет
Военная операция на Украине
Группа примерно из 300 военных ВСУ пыталась прорвать границу в Суджанском районе области, они отступили, заявило Минобороны. В Курской области за день погибли три человека, 18 пострадали

Минобороны заявило об отступлении украинской ДРГ у границ Курской области
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Украинские диверсанты, с утра пытавшиеся прорвать границу в Курской области, отступили на свою территорию, сообщило российское Минобороны.

«Понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию, часть боевиков попыталась закрепиться непосредственно на примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии», — заявили в военном ведомстве.

Оставшиеся диверсанты отступили после значительных потерь, по ним наносят удары, добавили в Минобороны.

По данным министерства, с 8:00 мск 6 августа группа примерно из 300 диверсантов из состава 22-й механизированной бригады ВСУ предпринимала попытку прорыва на территорию России. Из техники у них было 11 танков и свыше 20 бронемашин. Около 17:00 российское Минобороны отчиталось об уничтожении 16 единиц техники диверсантов: шести танков, двух боевых машин пехоты, четырех бронетранспортеров, трех бронемашин «Козак» и инженерной машины разграждения.

Диверсанты атаковали российские позиции в районе села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Российские силы наносили удары по украинским позициям в населенных пунктах Сумской области: Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщина. В район боестолкновения были выдвинуты резервы российской армии, отмечали в Минобороны.

Число пострадавших после атак ВСУ на Курскую область выросло до 18
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Фото:Никита Попов / РБК

Утром 6 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытке прорыва границы в регионе с украинской стороны. Незадолго до этого город Суджа попал под обстрел со стороны Украины, одна жительница погибла, еще несколько человек были ранены, в том числе трое детей.

В течение дня Смирнов сообщал о новых атаках в регионе, жертвах и пострадавших: над областью была сбита украинская ракета; в селе Комаровка Кореневского района в результате атаки украинского дрона погиб водитель автомобиля; недалеко от села Нехаевка тоже приграничного Рыльского района при атаке украинского коптера погиб водитель микроавтобуса. Всего за день в области пострадали 18 человек.

В ночь на 6 августа в небе над регионом сбили 26 беспилотников самолетного типа, некоторые обломки упали в центре Курска.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Курская область Минобороны диверсанты Украина
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