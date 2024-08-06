Водитель микроавтобуса погиб после атаки дрона ВСУ в курской Нехаевке

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Украинский коптер атаковал микроавтобус недалеко от села Нехаевка в Рыльском районе, в результате погиб водитель. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Днем 6 августа несколько населенных пунктов Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны Украины. В Судже погибла женщина. Всего в области 13 человек получили ранения разной степени тяжести.

Накануне еще один украинский беспилотник атаковал курский поселок Коренево, сбросив взрывное устройство на жилой дом. В результате пострадал местный житель.