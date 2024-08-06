Курские власти сообщили о третьем убитом за день жителе области
При атаке украинского дрона в селе Комаровка Кореневского района погиб водитель автомобиля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Это уже третий погибший за день в регионе от атак со стороны ВСУ. Ранее глава региона сообщил, что украинский коптер атаковал микроавтобус недалеко от села Нехаевка в Рыльском районе. Водитель машины погиб.
Днем 6 августа несколько населенных пунктов Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны Украины. В Судже погибла женщина. Всего в области 13 человек получили ранения разной степени тяжести.
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