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Военная операция на Украине ,  
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Курские власти сообщили о третьем убитом за день жителе области

Смирнов: в Комаровке при атаке дрона погиб водитель автомобиля
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

При атаке украинского дрона в селе Комаровка Кореневского района погиб водитель автомобиля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Это уже третий погибший за день в регионе от атак со стороны ВСУ. Ранее глава региона сообщил, что украинский коптер атаковал микроавтобус недалеко от села Нехаевка в Рыльском районе. Водитель машины погиб.

Губернатор рассказал о 13 пострадавших при обстрелах в Курской области
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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Днем 6 августа несколько населенных пунктов Курской области подверглись массированным обстрелам со стороны Украины. В Судже погибла женщина. Всего в области 13 человек получили ранения разной степени тяжести.

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