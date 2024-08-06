Курский губернатор сообщил о сбитой над регионом ракете
Российские силы ПВО сбили украинскую ракету в небе над Курской областью, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Силами ПВО в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам!» — написал он.
Ракетная опасность в регионе была объявлена в 15:49 и отменена в 16:04 мск. Как передает корреспондент РБК, взрыв был слышен в районе Курчатова (к западу от Курска) в районе 15:45, в городе включили сирену.
Ранее сегодня Смирнов сообщил, что из Суджанского и Кореневского районов поступила информация о попытках прорыва ВСУ на территорию Курской области. По его словам, бойцы Пограничной службы ФСБ и Вооруженных сил России не допустили прорыва границы. «Хочу предупредить о том, что в ближайшие часы будет появляться много различных информационных вбросов. Убедительно прошу доверять официальным источникам информации и не поддаваться на действия провокаторов», — написал он.
Позже в ФСБ подтвердили, что утром 6 августа украинские военные совершили «вооруженную провокацию» у границы России и Украины. Во время нее под обстрел попали «приграничные населенные пункты Курской области», добавили в спецслужбе.
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