Число пострадавших после атак ВСУ на Курскую область выросло до 18
Еще пятеро жителей приграничных районов Курской области пострадали после атак украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Таким образом, число пострадавших за сутки в регионе выросло до 18 человек.
По словам Смирнова, в дополнение к 13 раненым, о которых он писал ранее, один человек получил ранение в результате атаки ВСУ на село Белица Беловского района. Два жителя села Новоивановка Суджанского района пострадали после атаки дрона на машину, в которой они ехали.
Также коптер ВСУ атаковал еще один автомобиль в поселке Политотдельский Глушковского района, в результате чего были ранены два человека.
Ранее Смирнов сообщил, что за день 6 августа от обстрелов со стороны Украины пострадали 13 жителей Курской области.
Кроме того, еще три человека погибли. Среди них — жительница Суджи и два водителя, чьи машины были атакованы в селах Комаровка Кореневского района и Нехаевка Рыльского района.
Покупки в рассрочку без переплат предложили ограничить
«Врачи без границ» заявили о насильственном переселении палестинцев
Замедление YouTube не повлияет на работу других сервисов Google
Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США
Власти Таджикистана сообщили о сокращении потока мигрантов в Россию
Ставки на Камалу Харрис и Дональда Трампа практически сравнялись
Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке
Бэнкси представил новую работу
Подборка каналов РБК в Telegram