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Военная операция на Украине ,  
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Число пострадавших после атак ВСУ на Курскую область выросло до 18

Смирнов: еще пять человек пострадали при атаках ВСУ на Курскую область
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Еще пятеро жителей приграничных районов Курской области пострадали после атак украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Таким образом, число пострадавших за сутки в регионе выросло до 18 человек.

По словам Смирнова, в дополнение к 13 раненым, о которых он писал ранее, один человек получил ранение в результате атаки ВСУ на село Белица Беловского района. Два жителя села Новоивановка Суджанского района пострадали после атаки дрона на машину, в которой они ехали.

Также коптер ВСУ атаковал еще один автомобиль в поселке Политотдельский Глушковского района, в результате чего были ранены два человека.

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Ранее Смирнов сообщил, что за день 6 августа от обстрелов со стороны Украины пострадали 13 жителей Курской области.

Кроме того, еще три человека погибли. Среди них — жительница Суджи и два водителя, чьи машины были атакованы в селах Комаровка Кореневского района и Нехаевка Рыльского района.

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Курская область дроны беспилотники пострадавшие
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