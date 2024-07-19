Володин анонсировал ужесточение контроля за мигрантами

Власти начали обсуждать ужесточение миграционной политики после теракта в «Крокусе». По словам Володина, на рассмотрении Думы сейчас находятся 25 законопроектов по вопросам контроля за миграцией. Тему он назвал приоритетной

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На рассмотрении Госдумы сегодня находятся 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, а также вопросов, связанных с предоставлением гражданства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, совершенствование миграционного законодательства имеет приоритетное значение для Госдумы, а 23 из 25 находящихся на рассмотрении законопроектов были внесены депутатами.

Володин уточнил, что уже на следующей неделе парламентарии рассмотрят во втором чтении законопроекты о режиме высылки из страны мигрантов, которые в ней незаконно находятся. Сведения о них будут вноситься в специальный Реестр контролируемых лиц, также планируется упростить процедуру принятия решения о высылке, рассказал спикер.

Кроме того, готовится к рассмотрению во втором чтении законопроект, которым будут ужесточены требования к продаже сим-карт для иностранных граждан, добавил он.

Также, по словам Володина, Госдумой уже разработаны и вскоре будут внесены следующие проекты федеральных законов:

об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции — об установлении отягчающего вину обстоятельства «нахождение лица на территории Российской Федерации в нарушение установленного порядка»;

о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса;

об установлении полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов и др.

«Важно подчеркнуть: вопросы противодействия нелегальной миграции входят в сферу компетенций многих министерств и ведомств, а значит, их решение необходимо искать совместно», — заявил Володин. По его словам, в этой связи запросы о предоставлении своих предложений по контролю за незаконной миграцией уже были отправлены МВД, Генпрокуратуре и СК.

Власти начали обсуждать ужесточение миграционной политики этой весной. Этому предшествовал совершенный гражданами Таджикистана теракт в «Крокусе», жертвами которого стали 145 человек. Согласно подсчетам РБК, в Москве за первое полугодие 2024-го вынесли на 18% больше постановлений по «мигрантским» статьям. Больше всего — в недели после теракта в «Крокусе» и в июне. Также с начала 2024 года из России выслали 65 тыс. нарушивших закон иностранцев, въезд был закрыт еще для 120 тыс. иностранных граждан, отчитывалось МВД.

12 июля вице-спикер Госдумы Ирина Яровая анонсировала рассмотрение пакета законопроектов об ужесточении миграционных законов. В частности, связанные с незаконной миграцией преступления планируют отнести к тяжким, а статус незаконного мигранта будет отнесен к категории отягчающих обстоятельств. «Мы [также] будем предлагать внесудебную блокировку рекламы, услуг, где будет сообщаться о любых формах получения документов вне процедур, которые установлены для иностранных граждан», — отмечала Яровая.