 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Володин анонсировал ужесточение контроля за мигрантами

Володин: Госдума рассматривает пакет законопроектов о контроле за мигрантами
Власти начали обсуждать ужесточение миграционной политики после теракта в «Крокусе». По словам Володина, на рассмотрении Думы сейчас находятся 25 законопроектов по вопросам контроля за миграцией. Тему он назвал приоритетной
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

На рассмотрении Госдумы сегодня находятся 25 законопроектов, направленных на регулирование контроля за миграцией, определение правового положения иностранных граждан, а также вопросов, связанных с предоставлением гражданства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, совершенствование миграционного законодательства имеет приоритетное значение для Госдумы, а 23 из 25 находящихся на рассмотрении законопроектов были внесены депутатами.

Володин уточнил, что уже на следующей неделе парламентарии рассмотрят во втором чтении законопроекты о режиме высылки из страны мигрантов, которые в ней незаконно находятся. Сведения о них будут вноситься в специальный Реестр контролируемых лиц, также планируется упростить процедуру принятия решения о высылке, рассказал спикер.

Кроме того, готовится к рассмотрению во втором чтении законопроект, которым будут ужесточены требования к продаже сим-карт для иностранных граждан, добавил он.

Также, по словам Володина, Госдумой уже разработаны и вскоре будут внесены следующие проекты федеральных законов:

  • об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции — об установлении отягчающего вину обстоятельства «нахождение лица на территории Российской Федерации в нарушение установленного порядка»;
  • о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса;
  • об установлении полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов и др.

«Важно подчеркнуть: вопросы противодействия нелегальной миграции входят в сферу компетенций многих министерств и ведомств, а значит, их решение необходимо искать совместно», — заявил Володин. По его словам, в этой связи запросы о предоставлении своих предложений по контролю за незаконной миграцией уже были отправлены МВД, Генпрокуратуре и СК.

Суды в Москве стали чаще выносить решения по «мигрантским» статьям
Общество
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Власти начали обсуждать ужесточение миграционной политики этой весной. Этому предшествовал совершенный гражданами Таджикистана теракт в «Крокусе», жертвами которого стали 145 человек. Согласно подсчетам РБК, в Москве за первое полугодие 2024-го вынесли на 18% больше постановлений по «мигрантским» статьям. Больше всего — в недели после теракта в «Крокусе» и в июне. Также с начала 2024 года из России выслали 65 тыс. нарушивших закон иностранцев, въезд был закрыт еще для 120 тыс. иностранных граждан, отчитывалось МВД.

12 июля вице-спикер Госдумы Ирина Яровая анонсировала рассмотрение пакета законопроектов об ужесточении миграционных законов. В частности, связанные с незаконной миграцией преступления планируют отнести к тяжким, а статус незаконного мигранта будет отнесен к категории отягчающих обстоятельств. «Мы [также] будем предлагать внесудебную блокировку рекламы, услуг, где будет сообщаться о любых формах получения документов вне процедур, которые установлены для иностранных граждан», — отмечала Яровая.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
нелегальная миграция мигранты Госдума Вячеслав Володин законопроект
Материалы по теме
СК завел дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы в Самаре
Общество
Суды в Москве стали чаще выносить решения по «мигрантским» статьям
Общество
Глава СК заявил о росте числа экстремистских преступлений мигрантов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 96,1 (-0,2) Инвестиции, 18 июл, 18:03 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 87,88 (-0,21) Инвестиции, 18 июл, 18:03
Минфин предложил маркировать импортный алкоголь в России Бизнес, 10:31
До ₽15 млн штрафа. Как бизнесу хранить данные, чтобы не платить за утечки Pro, 10:30
От 1 грамма: где купить слитки драгметаллов и как они выглядят РБК и Сбер, 10:29
«Зенит» украсил форму золотым шевроном в честь 100-летия клуба Спорт, 10:28
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 12 июля Инвестиции, 10:27
В работе авиакомпаний по всему миру произошел массовый сбой Технологии и медиа, 10:18
Произошел глобальный сбой систем Windows Технологии и медиа, 10:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Хуситы заявили об ударе новым беспилотником по Тель-Авиву Политика, 10:16
Ликсутов рассказал о планах увеличить трамвайный пассажиропоток до 1 млн Город, 10:15
Кто из россиян выступит на Олимпиаде в Париже Спорт, 10:13
Акции «Совкомфлота» обвалились на 9% на фоне дивидендного гэпа Инвестиции, 10:08
Фатальные ошибки: как правильно торговать на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 09:59
«Она терпит бедствие»: сможет ли Китай снова разогнать экономику Pro, 09:54
Раненный во дворе дома в Шебекино подросток умер через неделю реанимации Политика, 09:49