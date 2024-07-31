Дума приняла закон о прекращении гражданства за непостановку на воинский учет

Дума приняла закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Госдума на пленарном заседании приняла законопроект о лишении приобретенного гражданства России за уклонение от постановки на воинский учет. Трансляция заседания идет на сайте Госдумы.

«За» проголосовали 411 человек, выступивших против и воздержавшихся не было.

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» были внесены депутатами «Единой России» во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что несмотря на обязанность иностранных граждан, получивших гражданство России, встать на воинский учет по месту жительства, «широкую огласку получают факты, когда после получения гражданства такие лица уклоняются от исполнения воинской обязанности». Подобные примеры, по мнению авторов инициативы, вызывают массовое возмущение населения, что негативно влияет на социально-общественные настроения, подрывает авторитет института гражданства, способствует неуважению к закону, в том числе среди «новых граждан».

Депутаты подчеркнули, что вступление в гражданство — это сознательный шаг, который должен проистекать из искренних намерений человека и осознания им общенациональных интересов народа России и ценностей, закрепленных в Конституции. «Законопроектом предлагается синхронизировать между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства России», — говорится в пояснительной записке.

Согласно поправкам, теперь органы МВД будут обязаны в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) предоставлять сведения о мужчинах, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство и планируется организация принесения присяги.

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