«РИА Новости» узнало о шести банковских ячейках в деле генерала Булгакова

Содержимое шести банковских ячеек арестовали по делу генерала Булгакова, пишет «РИА Новости». Кому из фигурантов принадлежит имущество, не уточняется

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

К коррупционному делу экс-замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова приобщили содержимое шести банковских ячеек одного из фигурантов, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

«Находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять», — рассказал собеседник агентства.

Кому из фигурантов принадлежат банковские ячейки с арестованным содержимым, не уточняется.

ФСБ сообщила о задержании Булгакова по коррупционному делу 26 июля, в тот же день генерала арестовали. Он не признал вину и просил не отправлять его в СИЗО.

ТАСС со ссылкой на материалы писал, что генерала подозревают в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината (ГПК), который по завышенной цене поставлял в армию ненадлежащего качества сухпайки: в них заменяли говядину на свинину и курятину. СК оценивает ущерб в 1,3 млрд руб.

По делу арестованы также руководители ГПК Александр Михайленко, гендиректор Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Они не признают вину. Адвокат Ковалевича рассказывал РБК, что его подзащитный лично не был знаком с Булгаковым, а ГПК заключал контракты на поставки через АО «Военторг».

31 июля был задержан глава «Военторга» Владимир Павлов по делу о хищении при поставках армейских несессеров. В МВД уточнили, что генерал Булгаков курировал вопросы материального обеспечения армии в период, к которому относятся хищения, поэтому его также проверят на причастность к этому.