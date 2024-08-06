«РИА Новости» узнало о шести банковских ячейках в деле генерала Булгакова
К коррупционному делу экс-замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова приобщили содержимое шести банковских ячеек одного из фигурантов, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.
«Находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять», — рассказал собеседник агентства.
Кому из фигурантов принадлежат банковские ячейки с арестованным содержимым, не уточняется.
ФСБ сообщила о задержании Булгакова по коррупционному делу 26 июля, в тот же день генерала арестовали. Он не признал вину и просил не отправлять его в СИЗО.
ТАСС со ссылкой на материалы писал, что генерала подозревают в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината (ГПК), который по завышенной цене поставлял в армию ненадлежащего качества сухпайки: в них заменяли говядину на свинину и курятину. СК оценивает ущерб в 1,3 млрд руб.
По делу арестованы также руководители ГПК Александр Михайленко, гендиректор Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Они не признают вину. Адвокат Ковалевича рассказывал РБК, что его подзащитный лично не был знаком с Булгаковым, а ГПК заключал контракты на поставки через АО «Военторг».
31 июля был задержан глава «Военторга» Владимир Павлов по делу о хищении при поставках армейских несессеров. В МВД уточнили, что генерал Булгаков курировал вопросы материального обеспечения армии в период, к которому относятся хищения, поэтому его также проверят на причастность к этому.
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