Адвокат заявил, что фигурант дела Булгакова лично с генералом не знаком

Фигурант дела генерала Булгакова — гендиректор ГПК, поставившего сухпайки по завышенным ценам, Ковалевич — не знаком с офицером лично, заявил его адвокат. Он рассказал, что ГПК поставлял пайки в армию через АО «Военторг»

Адвокат гендиректора Грязинского пищевого комбината (ГПК) Валерия Ковалевича Юрий Хавролев заявил РБК, что его подзащитный, арестованный по делу против бывшего замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова, лично с офицером не знаком.

«Могу сказать, что он напрямую с Булгаковым не знаком, никогда его не видел, не встречался, я думаю, он даже фамилию эту узнал сам из новостей, и был очень сильно удивлен», — рассказал юрист.

Он подчеркнул, что ГПК является акционерным обществом, все решения принимает совет директоров, а Ковалевич «фактически был просто подписан» как гендиректор компании.

«Мы надеемся, что это просто возникла некая вот эта вот ошибка, из-за чего его (Ковалевича. — РБК), так сказать, и задержали, и сейчас пытаются подвергнуть уголовному преследованию. То есть если записан генеральный директор, значит, должен отвечать. Мы как бы считаем, что надо просто разобраться, и мы уверены, что правосудие восторжествует», — уточнил он.

В предъявленном Ковалевичу обвинении говорится, что он в составе группы присвоил себе примерно 1,3 млрд руб., принадлежащих Минобороны, рассказывает Хавролев. Он утверждает, что его подзащитный не присваивал денег. По словам юриста, Ковалевич «постоянно находился на комбинате и в его задачи входило организовывать производство и следить за тем, чтобы предприятие функционировало».

Хавролев объяснил, что ГПК напрямую не заключало контрактов с Минобороны и не получало от ведомства оплату. Так, в 2021 году Минобороны заключило контракт с АО «Военторг», которое уполномочило на поставку рационов питания для нужд российской армии.

«Военторг» направляет техническое задание в ГПК на разработку определенного количества сухпайков. Комбинат разрабатывает рационы питания, рассчитывает их стоимость и отправляет расчеты в «Военторг», который, если его устраивают условия, направляет заказ на производство партии.

При производстве на ГПК проводится «экспертиза входного и выходного контроля», после этого пайки отправляются «Военторгу», который направляет их в войсковые части. Там также проводится экспертиза партии, если она положительная, Минобороны направляет оплату «Военторгу», который в свою очередь оплачивает заказ в ГПК.

ФСБ сообщила о задержании Булгакова по коррупционному делу 26 июля, в тот же день генерала арестовали. Он не признал вину и просил не отправлять его в СИЗО.

По версии следствия, Булгаков лоббировал интересы пищевого комбината, который поставлял некачественную продукцию в армию по завышенной цене — говядину заменяли свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. По подсчетам СК, всего было поставлено 9 млн пайков, ущерб составил 1,3 млрд руб.

В апреле были арестованы Ковалевич, совладелец ГПК Александр Михайленко и связанная с компанией Эльвира Смирнова. Михайленко также является владельцем ООО «Консервпаклам», которое занимается производством мясных консервов, и ООО «Торговый дом Ясени», которое разводит свиней. ТАСС сообщал, что «Консервпаклам» и еще две связанные с топ-менеджерами ГПК компании фигурируют в деле.

29 июля суд оставил под арестом Ковалевича, Михайленко и Смирнову до 18 сентября.