Умерший в СИЗО бизнесмен Котельников проходил по делу генерала Булгакова

В июле в СИЗО № 4 («Медведь») умер бизнесмен Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток чиновникам Минобороны. Он проходил по делу арестованного экс-заместителя министра обороны генерала Дмитрия Булгакова

Дмитрий Булгаков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Еще одним фигурантом уголовного дела экс-заместителя министра обороны генерала Дмитрия Булгакова стал бизнесмен Игорь Котельников. Это следует из материалов дела, которые приводит ТАСС.

Игоря Котельникова задержали в июне и отправили в СИЗО. Он умер из-за проблем с сердцем. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата группой лиц в особо крупном размере).

О том, что в московском СИЗО № 4 («Медведь») умер бизнесмен Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток чиновникам Минобороны, сообщала член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева. Она писала, что 52-летний бизнесмен умер 8 июля. Ему стало плохо в карцере, расположенном в корпусе № 5, у него остановилось сердце.

Она также упомянула, что в корпусе № 5 плохие условия содержания — там самое большое количество помещений-карцеров. «Правозащитники, проверяя СИЗО, неоднократно подмечали, что эти камеры забиты людьми», — писала Меркачева. Там, по ее словам, очень маленькие помещения, летом там жарко, зимой — холодно. Она сообщила, что в этих карцерах уже были случаи смерти.

Генерала Булгакова задержали в конце июля и арестовали. Следователи считают, что генерал лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината при поставке в войска продовольственных пайков. При этом они поставлялись по завышенной стоимости, а говядину в них заменяли свининой и курятиной. Общий ущерб в его деле оценивается в 1,3 млрд руб.

В деле фигурируют компании ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно» и топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината — Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Адвокат Валерия Ковалевича сообщал РБК, что его подзащитный не был знаком с генералом Булгаковым.