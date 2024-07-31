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Умерший в СИЗО бизнесмен Котельников проходил по делу генерала Булгакова

ТАСС: умерший в СИЗО бизнесмен Котельников проходил по делу генерала Булгакова
В июле в СИЗО № 4 («Медведь») умер бизнесмен Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток чиновникам Минобороны. Он проходил по делу арестованного экс-заместителя министра обороны генерала Дмитрия Булгакова
Дмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Еще одним фигурантом уголовного дела экс-заместителя министра обороны генерала Дмитрия Булгакова стал бизнесмен Игорь Котельников. Это следует из материалов дела, которые приводит ТАСС.

Игоря Котельникова задержали в июне и отправили в СИЗО. Он умер из-за проблем с сердцем. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата группой лиц в особо крупном размере).

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О том, что в московском СИЗО № 4 («Медведь») умер бизнесмен Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток чиновникам Минобороны, сообщала член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева. Она писала, что 52-летний бизнесмен умер 8 июля. Ему стало плохо в карцере, расположенном в корпусе № 5, у него остановилось сердце.

Она также упомянула, что в корпусе № 5 плохие условия содержания — там самое большое количество помещений-карцеров. «Правозащитники, проверяя СИЗО, неоднократно подмечали, что эти камеры забиты людьми», — писала Меркачева. Там, по ее словам, очень маленькие помещения, летом там жарко, зимой — холодно. Она сообщила, что в этих карцерах уже были случаи смерти.

Генерала Булгакова задержали в конце июля и арестовали. Следователи считают, что генерал лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината при поставке в войска продовольственных пайков. При этом они поставлялись по завышенной стоимости, а говядину в них заменяли свининой и курятиной. Общий ущерб в его деле оценивается в 1,3 млрд руб.

В деле фигурируют компании ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно» и топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината — Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова. Адвокат Валерия Ковалевича сообщал РБК, что его подзащитный не был знаком с генералом Булгаковым.

Дмитрий Булгаков занимал пост замминистра обороны в 2008–2022 годах. С 2010 года в сфере его ответственности было материально-техническое обеспечение вооруженных сил, он руководил работой по обеспечению войск вооружением, военной техникой. Кроме того, Булгаков отвечал за воинские перевозки, состояние и реконструкцию автомобильных и железных дорог, находящихся в пользовании Минобороны, эксплуатацию зданий воинских частей и организаций армии, ветеринарный и фитосанитарный надзор, мероприятия пожарной охраны и экологической безопасности.

Президент Владимир Путин отправил его в отставку в сентябре 2022 года. В министерстве тогда заявили, что Булгаков переходит на другую работу, но не уточнили, на какую именно. Как рассказывал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, Булгакова назначили на должность генерального инспектора управления инспекторов Минобороны.

Отставка Булгакова произошла 24 сентября, спустя три дня после начала частичной мобилизации (21 сентября) и большого потока жалоб мобилизованных на обеспечение экипировкой и бытовые условия.

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