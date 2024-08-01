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ТАСС узнал о проверке генерала Булгакова по делу о хищениях в «Военторге»

ТАСС: генерала Булгакова проверят на причастность к хищениям в «Военторге»
Дмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Бывшего замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова проверят на причастность к хищению 400 млн руб. при исполнении госконтрактов АО «Военторг», сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«В период, к которому относятся хищения, совершенные руководителем «Военторга» при поставке армейских несессеров, вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил России курировал замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Он будет проверен на причастность к этой афере», — сказал собеседник агентства.

Также, по словам источника, Минобороны будет признано потерпевшей стороной в рамках уголовного дела о хищениях в АО «Военторг».

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Генерала Булгакова задержали 26 июля, позже его арестовали. По версии следствия, он лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината при поставке в войска продовольственных пайков. При этом они поставлялись по завышенной стоимости, а говядину в них заменяли свининой и курятиной. Общий ущерб в его деле оценивается в 1,3 млрд руб.

Ранее сегодня МВД также сообщило о задержании руководителя АО «Военторг» по делу о хищении в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны. Его имя в сообщении ведомства не приводится. С 2012 года гендиректором «Военторга» является Владимир Павлов.

ТАСС узнал о проверке генерала Булгакова по делу о хищениях в «Военторге»
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По версии следствия, в 2019 году Павлов с соучастниками заключили госконтракты на поставку «армейских несессеров» на сумму около 625 млн руб. В течение трех лет злоумышленники приобретали продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, после чего продавали Минобороны, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 млн руб.».

Павлову и другим задержанным предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере, до десяти лет лишения свободы). В МВД сообщили, что провели 64 обыска дома у руководства и сотрудников Минобороны, в помещениях «Военторга» и ряда компаний, изъяли документы, электронные носители информации, мобильные телефоны и «другие предметы, имеющие доказательственное значение». Были допрошены более 30 свидетелей.

«Военторг» уже ранее упоминался в деле Булгакова: топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината, которых арестовали за растрату в особо крупном размере, заключали контракты с «Военторгом» на поставку пайков в армию, рассказывал РБК адвокат одного из обвиняемых Юрий Хавролев.

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Дмитрий Булгаков генерал «Военторг» хищения арест
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Главу «Военторга» задержали за хищения при поставках армейских несессеров
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