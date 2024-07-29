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СК оценил ущерб в деле экс-замглавы Минобороны Булгакова в ₽1,3 млрд

Следствие оценило ущерб в деле экс-замглавы Минобороны Булгакова в ₽1,3 млрд
В армию было поставлено 9 млн пайков по завышенной цене от Грязинского пищевого комбината, который фигурирует в деле Булгакова. По данным «РИА Новости», он лоббировал интересы предприятия, будучи замминистра
Дмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Сумма ущерба, фигурирующая в деле бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова и совладельца Грязинского пищевого комбината (ГПК) Александра Михайленко, поставлявшего продовольствие в армию, составляет 1,3 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Следствие считает, что Михайленко обвиняется в поставке 9 млн пайков в ВС РФ по завышенной цене, ущерб составил 1,3 млрд руб.», — сказано в сообщении.

О задержании Булгакова стало известно 26 июля. Генерала армии отправили в СИЗО. В Следственном комитете сообщали, что в отношении него расследуют дело «коррупционной направленности». Экс-чиновник не признал вину.

По данным «РИА Новости», Булгаков лоббировал интересы ГПК, которое поставляло в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: говядину заменяли свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась, говорил источник агентства.

ТАСС сообщал, что в деле фигурируют еще три компании: ООО «КонсервПакЛам» (по данным СПАРК, Михайленко является и его совладельцем), ОО «ГПК-Продтара», ООО «Бруно». Помимо Михайленко, в апреле были арестованы гендиректор ГПК Валерий Ковалевич и связанная с комбинатом Эльвира Смирнова.

На заседании суда, где огласили данные по ущербу, шло слушание жалобы топ-менеджеров ГПК на продление их ареста.

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Дмитрий Булгаков в 2021 году

Булгаков занимал пост замглавы Минобороны в 2008–2022 годах, то есть при министрах Анатолии Сердюкове и Сергее Шойгу. Генерал с 2010 года отвечал за материально-техническое обеспечение армии и руководил работой по обеспечению войск вооружением и военной техникой. В отставку его отправил в сентябре 2022 года президент Владимир Путин. Это произошло после объявления частичной мобилизации в России и массовых жалоб на отсутствие экипировки у призванных и бытовые условия размещения мобилизованных.

Булгаков стал генеральным инспектором управления инспекторов Минобороны, рассказал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Источники РБК говорили, что Булгакова уволили из рядов Вооруженных сил в том же 2022-м.

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