Зеленский анонсировал продолжение кадровых чисток

Украинские власти на следующей неделе продолжат кадровые чистки от тех, кто следует «старым форматам» и ослабляет Украину, заявил Зеленский. Он подчеркнул, что чиновники должны работать ради государства

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

На следующей неделе украинские власти продолжат кадровые чистки в стране от тех, «кто пытался перетянуть из прошлого все те старые свои привычки, старые схемы, которые очень долго, десятилетиями, ослабляли Украину», заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении в телеграм-канале.

«Старых форматов в нашем государстве больше не будет — тех форматов, когда одни защищали государство и людей, а другие пытались поставить и государство, и людей на службу своей выгоде. Кем бы человек ни был — то ли военкомом, то ли депутатом, то ли должностным лицом — каждый должен работать только ради государства», — сказал он.

Зеленский в предыдущий раз объявлял о кадровых чистках в госаппарате в феврале на фоне скандала вокруг госзакупок Минобороны. Тогда свои посты покинули более десяти украинских высокопоставленных должностных лиц, в том числе замминистра обороны Вячеслав Шаповалов и замдиректора департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий. Украинские депутаты сообщали, что обсуждалась и отставка министра Алексея Резникова, но этого не произошло.

Также обыски прошли 1 февраля у руководства Государственной налоговой службы и ряда других лиц. Как заявили в СБУ, следственные действия — «отработка лиц, которые своими действиями вредят безопасности государства в различных сферах», такую задачу поставил Зеленский. В тот же день свой пост покинул врио руководителя таможенной службы Вячеслав Демченко, в отношении ее замглавы Руслана Черкасского открыли дисциплинарное производство, отстранив от должности на этот период.

В июле на фоне скандала с бывшим одесским военкомом Евгением Борисовым после сообщений о покупке им виллы и другого имущества в Испании на $4,5 млн (более 400 млн руб.) Зеленский призвал украинских чиновников работать на Украине и в интересах народа и государства. В том же месяце появились сообщения об отдыхе заместителя комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, депутата от партии Зеленского «Слуга народа» Юрия Аристова на Мальдивах. Позже он сложил мандат.

«Те, кто думает, как бы побольше времени провести за границей, и ищут себе выгодные командировки, чтобы можно было их совместить с бизнесом, с друзьями или «пляжами», — вас таких не будет», — отметил украинский президент.

После скандала с Борисовым на Украине началась серия проверок руководителей военкоматов.