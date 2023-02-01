Какую цель преследовала вторая волна обысков и отставок на Украине

На Украине продолжаются обыски у крупнейших бизнесменов и кадровые чистки в госструктурах, в основном инициированные антикоррупционными расследованиями. Подробности — в материале РБК

Фото: SBUkr / Telegram

О том, что 1 февраля украинских высокопоставленных лиц ждут новые обыски и увольнения, в своем Telegram сообщил глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия. «Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках», — написал он и привел список запланированных мероприятий, среди которых:

обыски в Государственной налоговой службе;

вручение сообщений о подозрении должностным лицам Минобороны;

обыски у олигарха Игоря Коломойского, экс-главы МВД Арсена Авакова и депутата Рады от запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» бизнесмена Вадима Столара;

другие следственные действия.

Также глава фракции анонсировал отставку всего руководства украинской Государственной таможенной службы (ГТС). «Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться», — подытожил Арахамия.

Что искали у Коломойского и Авакова

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало фотографии из дома Игоря Коломойского во время обыска, проведенного сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ). По информации издания, обыск был связан с делом о махинациях в принадлежавших олигарху нефтеперерабатывающей и нефтегазовой компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». В ноябре 2022 года стало известно, что «активы стратегически важных предприятий», в числе которых оказались и эти компании, были национализированы — они получили статус военного имущества и перешли к Минобороны. Нынешний обыск связан с расследованием дела о растрате нефтепродуктов на сумму 40 млрд гривен (около $1 млрд) и уклонении от уплаты таможенных платежей. Для Коломойского это не первый обыск — в сентябре 2022 года аналогичные действия проводили представители Национального антикоррупционного бюро Украины, тогда речь шла о завладении средствами «Укрнафты».

По итогам обыска в среду СБУ заявила, что она «разоблачила масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом» нефтегазовых предприятий. В этом деле десять эпизодов, в частности вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов и создание безнадежной задолженности у заводов.

К Арсену Авакову пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР), ведущие дело о крушении вертолета Airbus Н225 Super Puma 18 января в городе Бровары в Киевской области. В этой катастрофе погибли 14 человек, в том числе находившийся в вертолете преемник Авакова на посту главы МВД Денис Монастырский. В этом деле следователей заинтересовала информация о закупках вертолетов Airbus — их произвели, когда Аваков возглавлял министерство (2014–2021 годы).

«Следователи вели себя корректно, хотя целесообразность проведения такого следственного действия выглядит немного туповато спустя шесть лет после заключения контракта, — написал экс-министр в Telegram. — Естественно, ничего соответствующего интересам следствия обнаружено не было». Аваков отметил, что контракт прошел аудит французского правительства и казначейства и был заключен в рамках межправительственного соглашения, которое Верховная рада ратифицировала в 2018 году. «Эти вертолеты спасли и еще спасут тысячи жизней. Я горд, что участвовал в этом проекте», — резюмировал он.

Что до Вадима Столара, то причина и результаты обысков у него неизвестны — СМИ лишь сообщают, что их проводили сотрудники СБУ и уже не первый раз. Депутат Рады Алексей Гончаренко, который в своем Telegram отслеживает хронику следственных мероприятий, написал, что Столару вменяют «финансирование терроризма».

В СБУ проведенные мероприятия назвали «ударом по внутреннему врагу» и «только первым этапом комплексной и системной работы». «Мы не планируем останавливаться! Каждый преступник, вредящий Украине, особенно в условиях войны, должен четко осознать — мы наденем наручники ему на руки», — заявил вечером 1 февраля глава СБУ Василий Малюк.

Примерно тогда же стало известно об увольнениях на таможне. Как сообщила, ссылаясь на источник, «Страна.ua», они связаны с тем, что руководство ведомства «стало слишком токсичным и попало в большое количество скандалов», инициатива заменить его принадлежит президенту страны Владимиру Зеленскому. «Стратегически ничего не поменяется. Схемы останутся те же, просто нужны новые лица на таможне, менее токсичные и менее наглые», — сказал собеседник издания. Своих постов лишились и.о. председателя таможенной службы Вячеслав Демченко (его место занял заместитель Сергей Звягинцев) и два его зама; с должностей также были сняты замглавы Агентства лесных ресурсов Юрий Сотник и замглавы Службы по вопросам безопасности пищевых продуктов Андрей Лордкипанидзе.

Как кадровые чистки объясняют на Украине

Новая волна обысков и отставок вписывается в процесс, который украинское руководство запустило десять дней назад. 22 января Зеленский объявил, что следующая неделя станет «временем соответствующих решений» по следам коррупционных скандалов, это касается энергетики, закупок для военных и отношений региональных властей с Киевом. Два дня спустя свои должности покинули 11 высокопоставленных чиновников — шесть заместителей в центральных ведомствах (Офис президента, Минобороны, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, Министерство социальной политики и Генеральная прокуратура) и главы пяти областей. Многие из них опубликовали в Сети заявления об уходе по собственному желанию.

На это оперативно отреагировали в Евросоюзе. Представитель Еврокомиссии Ана Писонеро заявила журналистам, что в Брюсселе приняли информацию о расследованиях, которые начало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). «Как правило, мы не комментируем расследования на стадии их проведения. Но мы, конечно, приветствуем тот факт, что украинские власти отнеслись к этому вопросу самым серьезным образом», — сказала она и отметила, что на пути в Евросоюз Киев должен усилить борьбу с коррупцией. «Мы поддерживаем тесный диалог с украинскими властями, и существуют обязательства по отчетности этих властей, чтобы была уверенность, что те, кто выделяет фонды, имеют гарантии того, как используются эти фонды», — резюмировала представитель ЕК (цитаты по «Интерфаксу»).

Нынешняя серия обысков и отставок началась за два дня до саммита Украина — Евросоюз: 3 февраля в Киеве ждут председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Европейские чиновники не раз говорили о необходимости борьбы с коррупцией для обретения Украиной статуса члена ЕС.

«Страна.ua», анализируя отставки, обратила внимание, что они начались после публикаций в СМИ, изобличающих коррупцию. Такие статьи были и раньше, но до сих пор они не приводили к увольнениям, напротив, говорилось, что такие разоблачения работают на врага, пишет издание. «И внешне это выглядит, что Зеленский принял решение после ряда публикаций, причем сами их фигуранты своей вины не признавали, как бы реагируя на общественный резонанс. Публикации продолжаются. И их целью становятся все более крупные фигуры», — отмечают журналисты «Страна.ua».

Издание обращает внимание на то, что продолжающиеся публикации породили версию о «желании Запада таким образом ограничить власть Зеленского и показать ему, что США и ЕС намерены жестко контролировать расход многомиллиардный помощи, которая идет Украине». По другой версии, изобличение коррупции на Украине, напротив, невыгодно американской администрации, поскольку дает республиканцам возможность критиковать Белый дом за «бесконтрольную помощь» Киеву.

«В любом случае постоянные коррупционные скандалы создают в обществе ощущение, что «все наверху воруют, пока наши бойцы проливают кровь на фронте» и потенциально могут вызвать резкий рост недоверия к власти», — подводит черту «Страна.ua».