Военкома из Одессы отправили в армию после подозрений в миллионной коррупции

На Украине военкома отправили в армию после обвинений в коррупции

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Военкома и депутата города Южный, которого заподозрили в коррупции, отправили на фронт. Об этом сообщает Одесский областной территориальный центр комплектования (ТЦК) на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

В сообщении ТЦК говорится, что в соцсетях распространилась информация, будто бы военком «во время войны стал долларовым миллионером». В ответ на это «и в рамках общих мероприятий по выравниванию боевой нагрузки на личный состав» военкома с фамилией Смирнов и двух «его соратников», которых он устроил на работу в ТЦК, перевели на службу в «одну из пограничных оперативных групп».

В их отношении начали проверку. Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело.

Как уточняет издание «Страна», бывший народный депутат Игорь Мосийчук заявил, что депутат из Южного Егор Смирнов «решает» вопросы уклоняющихся от военной службы в местном ТЦК, а своим обидчикам шлет повестки.

19 июля глава Национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что ведомство проверит «образ жизни» руководителей всех уровней в центрах комплектования.

23 июня издание «Украинская правда» опубликовало расследование, в котором говорилось, что бывший одесский военком Евгений Борисов владеет виллой и другим имуществом в Испании на $4,5 млн. Борисова отстранили от работы и возбудили против него уголовное дело.