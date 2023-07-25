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Суд арестовал экс-военкома Одессы и назначил залог в 150 млн грн

Киевский суд арестовал экс-военкома Одессы на 60 дней и назначил залог в 150 млн грн
Бывшего военкома Одессы Борисова, у семьи которого обнаружили имущество в Испании на $4,5 млн, арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 150 млн грн. Борисов просил не отправлять его в СИЗО по состоянию здоровья
Евгений Борисов
Евгений Борисов (Фото: OOTCKSP / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Печерский суд Киева отправил под стражу бывшего одесского военкома Евгения Борисова, обвиненного в незаконном обогащении почти на 188 млн грн (около $5 млн), на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 150 млн грн ($4 млн), сообщает «Страна.ua».

На заседании суда Борисов просил не отправлять его в СИЗО по состоянию здоровья. Экс-военком отмечал, что в любой момент у него может оторваться тромб и он может умереть.

Сторона обвинения при этом просила избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и офиса генпрокурора Украины задержали Борисова накануне по обвинению в незаконном обогащении на 188 млн грн и в умышленном уклонении от несения службы.

Месяц назад президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить Борисова после скандала: издание «Украинская правда» сообщило, что семья военкома после введения на Украине военного положения приобрела виллу и другое имущество в Испании на $4,5 млн (более 400 млн руб.). Военком в разговоре с изданием сначала сказал, что у его семьи нет имущества в этой стране, но, услышав о выписках из местного реестра, заявил, что его жена занимается в Европе розничной торговлей, а он не в курсе, приобрели ли члены его семьи недвижимость в Испании.

Как выяснило ГБР, помимо недвижимости в Испании семья Борисова также купила автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн (более 7 млн руб.), а до этого — другие дорогие автомобили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser, эти три машины стали собственностью тещи военкома, хотя она не имела средств на это.

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Военкома подозревают в преступлениях, предусмотренных ст. 368-5, ч. 5 ст. 407 и ч. 4 ст. 409 УК Украины. По ним Борисову может грозить до десяти лет лишения свободы. После скандала с Борисовым проверки военкомов на предмет коррупции начались по всей Украине.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
военком Одесса незаконное обогащение суд Украина залог
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